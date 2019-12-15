FİNANS

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.12.2019 07:50 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımı için gereken kredinin bulunduğunu açıklayarak metro hattının yapımına başlanacağını açıkladı.

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kredi sorununu çözdük, Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz. Bu hattımız 1 milyon yolcuya hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

"FRANSIZ KALKINMA AJANSI İLE KREDİ İMZALADIK"

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, “Belki de en son finans kaynağını yarattığımız projelerimizden bir tanesi. Çok yakın bir zamanda Fransız Kalkınma Ajansı ile bir kredi imzaladık. Bu hattımızın da hemen hemen hiç çalışma yapılmadan sözleşmesi imzalanmış, saha teslimleri yapılmış ve o şekilde yüzde 1 fiziksel ilerlemeyle bekleyen hatlarımızdan bir tanesiydi" dedi.

Kredi anlaşmasının yeni imzalandığını belirten Alpkökin, “Teknik olarak, iş programı olarak, işte kontrollük olarak bütün hattı tekrardan gözden geçiriyoruz” diye konuştu.


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Adam ne yapsa suçlu ulan bankalar bile Tayyipin emriyle ibb ye kredi vermiyor sırf milletin gözünde kötü duruma düşsün iş yapamasın diye açın bi gözünüzü
senin yatacak yerin yok baykuş hep ifira başka bir şeyin yok tam yalakasın
Sizler defolup gideceksiniz..Milli iradenin önünde hiç bir güç duramaz.
ziraat bankasıda simit sarayına çalışsın
Bu Memlekette Sorulacak Bir Hesap Varsa; Onuda Biz SORACAĞIZ OLUM BİZ! Zerre şüpheniz olmasın
Ülkeyi sata- sata bitiremediniz..Siz ancak hazır olanı satmayı bilirsiniz.. Bir gün nasıl bilirdiniz diye sorarlarsa, yiyicinin biriydi der geçeriz..
yalan soylemeyen varmi haci varsa soylede bilelim.
@umut_1982_haoab mensubu olduğu partinin elinde koskoca bir banka var
Başlıyorum der temel atar ama ortada icraat var görüntü yok 10 yılda bitmez izmir metrosu 10 yılda bitiremediler bin ali yıldırım bitirdi bakan olduğu zaman
Yıllardır beklettiğiniz metro projeleri ne için durdurulmuştu.. Imamoğlu kaynak bulunca neden rahatsız oldunuz ?
@photomen_2017 devlet hazinesinden yaptı milyonali, izmirlinin cebinden değil. ama şimdi hazinenin kapıları istanbula, ankaraya izmire antalyaya kapalı. borçlarıyla birlikte yeni başkanların üzerine kaldı.
ankara metrosunuda chp bitiremedi dimi
ankara metrosu gibi
milleti ite ite en önde binersiniz bu metroya hayatiniz yalan ve beleş
@photomen_2017 devlet hazinesi kime çalışıyor adamlar nasıl bitirsin tek başına iktidar vardı ama 2023 sonu olacak
@hasankayan ankara metrosundada karayalcın japonyadan bulmuştu krediyi %85 bitmiş olan metroya sahiplenmek melihe nasip oldu açılışına karayalcını çagırmadığı gibi borcunuda kabullenmedi keçiören metrosunda battı metro yapmak kim gökçek kim
Ülkesini sikayet edip duran bi adamın kredi bulduğu ülkede xhpkk sevici fransa,ah ülkem ah hepsi birbirinden beter
Ülkesini şikayet eden derken , Türkiye' yi defalarca AIHM ye şikayet eden AKP Genel Başkanından mı bahsediyorsun ?
Ulan Tayyip kredi bile ibb ye verdirtmiyor siz nasıl bi mahlukatsınız nerenizle bakıyorsunuz olaylara.? Haburdan pkk lılara lahmacunu imamoğlu ısmarlamadı bunu biz biliyoruz bi de siz bilin
@demir_uysal_1984 pkk ile çözüm sürecine girip ankarayı paralel yapıya parsel parsel peşkeş çekenlerin dediğine bak. pkk lı da fetöcüde sizlersiniz. Avrupa trenine bindik diye günlerce meydanlarda kutlama yaptığınızı unutmadık. Askerimizin başına çuval geçirilmesine izin verdiğinizi de unutmadık. Yalansa yalan de çözümcü haburcu pkk sevici
Haklısın da insanları, bunlara oy verecek kadar kendilerinden nefret ettirenin hiç mi suçu yok. İnsanlar bıktı artık chp tekrar ülke yönetimine gelmesin diye bunların rezilliklerini görmezden gelmekten!
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