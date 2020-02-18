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Kayseri'de çekirdeğe 'Korona virüs' darbesi! Fiyatı 40 liraya çıkacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kayseri'deki kuruyemişçilerde, Çin'den ithal edilen çekirdek 'Korona virüs' nedeniyle ülkeye alınmayınca, çekirdek fiyatları arttı. Kuruyemişçi Cuma Tan, "Çekirdekler ülkeye alınmazsa fiyatının 40 TL'ye çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Kayseri'de çekirdeğe 'Korona virüs' darbesi! Fiyatı 40 liraya çıkacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs, Kayseri'de kuruyemişçileri etkiledi. Çin'den ithal edilen ve dolgunluğu ile vatandaşlar tarafından da sevilen Çin çekirdeğini elde edemeyen kuruyemişçiler, fiyatların artacağını belirtti. Depolarındaki yerli çekirdek stoğunun eridiğini, kaydeden kuruyemişçi Cuma Tan, çekirdek fiyatlarının 40 TL'yi bulabileceğini dile getirdi.

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Tan, "Sadece çekirdek değil, neredeyse ülkenin gıda olarak birçok ürününü etkiledi. Bizim edindiğimiz bilgiye göre de Çin'den herhangi bir ithalatın yapılması durduruldu. Biz birkaç sene öncesinde Çin çekirdeği ile tanıştık. Bunların durdurulması, elimizdeki mevcut yerli çekirdeğin buraya yetmeyeceğini ön görürsek çekirdek fiyatları yükseltecek, daha da kötüsü belki de satacak çekirdek bulamayacağız. Ben çekirdek kuruyemişçisi toptancısı olarak piyasaya haftalık 2 tona yakın çekirdek işliyoruz. Elimizdeki belki 15 günü çıkarak çekirdek ya var, ya yok. Alternatif olarak bizim çekirdek getireceğimiz tek ülke Çin'dir. Bu korona virüsünden dolayı haklı olarak devletimiz önlem amacıyla çekirdek ithalatını durdurdu. Ne yapmamız gerektiği konusunda yetkililerimizden yardım istiyoruz. Şimdi çekirdeğin fiyatı 20 TL. Eğer Çin'den gelecek olan çekirdekler gümrükte bekletilirse bu çekirdeğin fiyatı abartısız 40 TL'ye kadar çıkacağını düşünüyorum. bunu vatandaşlara anlatmak çok zor. Bu vatandaşın cebine ve bize yansıyacak. Bizi çok zor durumlara düşürecek" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin, Wuhan, çekirdek,

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