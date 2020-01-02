FİNANS
  4. Kayseri'den Nijer'e küp şeker ihraç edildi

Kayseri'den Nijer'e küp şeker ihraç edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: - "Türkiye'de şeker ithalatının gündem oluşturduğu bugünlerde Kayseri Şeker'in böyle bir iş yapıyor olması aslında çok anlamlı ve değerli"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası'ndan Nijer'e 240 ton şeker gönderildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika'daki ülkelerin şeker ihtiyaçlarını daha çok Avrupa'dan karşıladıklarını bu nedenle küp şekerde Türkiye'nin tercih edilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Kayseri'den yola çıkarılan şekerin yaklaşık 40 günlük deniz ve bin kilometrelik kara yolculuğunun ardından Nijer'e ulaşacağını belirten Akay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şu anda ihraç kayıtlı şeker yok, bu sadece Kayseri Şeker'de mevcut. Türkiye'de şeker ithalatının gündem oluşturduğu bugünlerde Kayseri Şeker'in böyle bir iş yapıyor olması aslında çok anlamlı ve değerli. Kayseri Şeker olarak Afrika'daki Nijer'e ilk kez küp şeker ihracatı yapmaya başladık. Nijer daha önce şeker ihtiyacını Avrupa ülkelerinden temin ediyormuş. Araştırmalarının sonucunda bizi keşfetmişler ve başarılı gördükleri Kayseri Şeker'e böyle bir teklifle geldiler. Arkadaşlarımız da onların istedikleri özellikte üretim yaparak ilk küp şeker ihracatımızı bu şekilde gerçekleştirmiş olduk."

Akay, bu alanda önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, "Toz şeker olarak bugüne kadar ihracat çok yapıldı ama küp şeker olarak ilk defa ihracat gerçekleştirilmiş oluyor. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalardan dolayı yurt dışında yakından takip edildiklerini belirten Akay, çeşitli yatırım ve iş birliği teklifleri de aldıklarını bildirdi.

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimiResmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi
Mobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdırMobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Şeker Fabrikası

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Poşet fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

Poşet fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Mobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdır

Mobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdır

Rosatom, nükleer santraller için e-mağazayı hayata geçirdi

Rosatom, nükleer santraller için e-mağazayı hayata geçirdi

BiP’ten yılbaşında 2,8 milyon arama yapıldı, en çok konuşan il İstanbul oldu

BiP’ten yılbaşında 2,8 milyon arama yapıldı, en çok konuşan il İstanbul oldu

Aktivido, Türkiye’nin ardından rotasını Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’a çevirecek

Aktivido, Türkiye’nin ardından rotasını Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’a çevirecek

KDV indirimi mobilya sektöründe sevinçle karşılandı

KDV indirimi mobilya sektöründe sevinçle karşılandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.