Kaz işine yöneldi, 3 ayda 30 bin TL kazandı

Elazığ’da tavuk ve hindilerinin telef olması sonucu kaz işine giren Murat Çıtak, 60 Çin kazından 3 ayda 30 bin lira ekonomik gelir ederek, işini büyütme kararı aldı.

Merkeze bağlı Çip köyünde yaşayan 41 yaşındaki Murat Çıtak'ın hastalıktan dolayı 1 yılda 200’e yakın tavuk ve hindisi telef oldu. Bunun üzerine araştırma yapan Çıtak, kaz ve ördeğin doğaya ve hastalıklara daha dayanıklı olduğunu öğrendi. Çin kazının yıllık yumurta veriminin çok olduğunu belirleyen Çıtak, 66 Çin kazı ve 30 tane de ördek aldı. 1 dişi kazdan 40 ile 50 arası yumurta alan ve bunları 10 ile 12 TL arası satan Çıtak'ın 1 haftalık yavruları da 30 ile 45 TL'ye talep edenlere verdi. 3 aylık sezonda 30 bin lira gelir elden eden Çıtak, işlerini büyütmek için kazandığı parayı da kuluçka ve çıkım makinesine yatırdı.

Geçen yıl 100 adet yumurtalık tavuğunun olduğunu belirten Murat Çıtak, “Bunun yanında 50 tane etlik tavuk vardı. 40 tane hindim vardı. 1 ayda yüzde 80’nini kaybettim. Geriye kalanları da çiftlikteki diğer hayvanları etkilememeleri içinde başka bir köye göndermek zorunda kaldım. 1 yılda 200’e yakın hayvanı kaybettim. Şuanda kaz ve ördekleri aldığımız günden bu güne kadar 3 ya da 5 tane ölüm ancak oldu” dedi.