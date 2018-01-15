FİNANS

Kazayı önlemede alkolmetre kiti

15 Ocak 2018 09:22

TBMM Trafik Alt Komisyonu, hazırladığı raporda “araçlara alkolmetre kiti” önerisinde bulundu.

Kazayı önlemede alkolmetre kiti
Trafik kazalarının önlenmesine ilişkin çalışmalarını tamamlayan komisyon taslak raporunda kazaların yüzde 50’sinin alkollü araç kullanımından kaynaklandığını vurgulayarak ABD’de uygulanan “araçlara alkolmetre kiti” önerisinde bulundu.
 
TBMM Trafik Alt Komisyonu, aylardır yürüttüğü mesai sonunda trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bağdat çalışmalarını  tamamlayarak çarpıcı bir taslak rapor hazırladı. Trafikle ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Bağdat Caddesi’nde incelemelerde bulunan Alt Komisyon, çarşamba günü toplanarak rapora son şeklini verecek.
 
Alt komisyon, taslak raporda yer alan “tespit, değerlendirme ve çözüm önerilerinin” dikkate alınarak, Başbakanlık, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarından gerekli önlemlerin alınmasını isteyecek.
 
Türkiye’de 5 kat fazla
 
Taslak raporun “sonuç ve değerlendirme” bölümünde Türkiye’de toplam araç sayısının 21 milyonu aşarken sürücü belgesi sayısının da 30 milyonu geçtiği belirtildi. “Karayolu Trafik Kanunu’nda 18 kuruluşa görev dağıtılmıştır. Çoğunlukla görevler sıralanmış ancak görevlerini yapmayan veya yapamayan kuruluşlara ait sorumluluklar yazılmamıştır” tespitine yer verilen raporda trafik kazalarındaki can kayıplarının Türkiye’de AB ülkelerinden en az 5 kat daha fazla olduğu kaydedildi. Kazalarda en çok hayatını kaybedenlerin 15-29 yaşlarındaki gençler olduğu belirtildi.
 
En çok kaza İstanbul’da
 
Türkiye’de trafik kazalarının yüzde 50.5 gibi yüksek bir oranla en çok İstanbul’da yaşandığı belirtilen raporda “İstanbul’daki trafik kazalarındaysa son yıllarda sansasyonel vakalarla yerel ve ülke basınında, internet ve sosyal medyada gündem olmaya başlayan ve Kızıltoprak’tan başlayarak Maltepe ilçesine kadar uzanan Bağdat Caddesi’dir. İstanbul Bağdat Caddesi ve bunun gibi büyük şehirlerimizdeki işlek caddelerde uygulanmak üzere kalıcı ve caydırıcı tedbirlere de ihtiyaç vardır” denildi.
 
‘Alkol ölçer’ önerisi
 
Tüm trafik kaza oranlarında alkollü araç kullanımının yüzde 50 civarında olduğu kaydedilen raporda “Alkollü araç kullanımı ağırlaştırılmış suç kapsamında değerlendirilmelidir. Bu konuda yeni bir tedbir olarak, alkollü araç kullanımı sebebiyle ehliyetine el konulan kişi, ehliyetini geri almaya gittiğinde, aracına bir alkol kiti/alkol ölçer takılması düşünülebilir. Kişi aracına alkollü olarak bindiğinde, söz konusu cihaz bunu nefesten anlayacak ve belirli bir merkeze sinyal gönderecektir. Bu sistem 2009 yılından beri ABD’de uygulanan bir sistemdir. Burada amaç sadece diğer sürücüleri alkollü sürücüden korumak değil, aynı zamada alkollü sürücüyü de herhangi bir hayati risk taşıyan kazadan korumaktır.

Sokakta hız sınırı
 
Raporda sokaklarda hız sınırının ne olduğu konusunda kanun ve yönetmelikte bir ifade olmadığı belitilerek “Sokakta aşırı hız sonucu kaza yapan bir kişinin yargılama safhası, mevzuatta hüküm olmadığı için zor olmaktadır. Bu konuda mevzuata yönelik düzenleme yapılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Bağdat Caddesi’ne özel önlemler
 
Alt Komisyon raporunun sonuç ve değerlendirme bölümünde Bağdat Caddesi ayrı bir başlık altında ele alındı. Bağdat Caddesi için “Caddede hız sınırının 20 km/s’e düşürülmesi, kurallara uymayanlara verilen cezaların ikiye katlanması, trafiğin iki yönlü hale getirilmesi, kazaya karışan araçların trafikten men edilmesi veya el konulması” önerilerini sıraladı. Raporda sokaklara da hız sınırı konulması tavsiyesi yer aldı.
 
‘Dava bitene kadar ehliyete el konulsun’

Raporda yer alan öneriler:
 
- TRAFİK ADABI: Okul servis şoförlerinin trafik adabı eğitimi alması, ticari araç kullanan tüm sürücülere bu eğitimin verilmesi hedeflenmelidir.
 
- PAZARLAR TAŞINSIN: Trafiğin yoğun olduğu ana arterler üzerinde bulunan pazar yerleri ve galeri gibi ticari faaliyetlerin başka bir alana kaydırılması değerlendirilmektedir.

- TOPLU TAŞIM ÇÖZÜMÜ: Kent merkezlerinde bulunan ana arterlerde çok sayıda toplu taşıma aracının durak ve güzergâhının bulunması nedeniyle trafik akımının yavaşladığı gözlenmektedir. Bu nedenle söz konusu araçların şehir merkezlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu zaman dilimlerinde belirlenen güzergâhlara girmemesi, metro, tramvay vb. alternatif araçlarla ücretsiz aktarma yapılarak veya alternatif farklı tali yollardan ulaşımın sağlanması gerekmektedir.
 
- BİSİKLET ÖNERESİ: Güvenli bir trafik ortamı için bisiklet yollarının diğer taşıt yollarından ayrı olarak tesis edilmesi, şehir planlamalarında bisiklet kullanımının mutlaka yaya ve araçlarla birlikte düzenlenmesi gerekmektedir.
 
- TRAFİĞE KAPATILMALI: Trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakların, araç trafiğine tamamen ya da belirli saatlerde kapatılarak kısıtlama getirilmesi veya toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesine yönelik güzergah ve kısıtlamalar getirilmek suretiyle kent merkezlerinin yayalaşacağı düşünülmektedir.
 
- EHLİYETE TEDBİR: Ölümlü trafik kazalarında dava sonuna kadar hâkim kararıyla ve kusur durumuna göre ehliyete tedbir konulabilir.
 

 

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Okuyucu Yorumları13 yorum
  • 36 Oy
    alkol kiti olacağına her araca ön cama bir kamera zorunluluğu gelse kazalar daha kolay çözülür.
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  • 50 Oy
    La kardesim gidin tecavuzcuyu hirsizi sapigi magandayi adam vurani bunlari agirlastirilmis suc ilan edin. 2 3 yil yatip cikiyolar bide ustune taksi otobus soforu olup cikiyolar. Millet icer icermez sanane. Boylemi kurtulcak toplum ?
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  • 30 Oy
    TAMAMMMMM ŞİMDİ OLDU BİR BU EKSİKTİ
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  • 27 Oy
    Tek çare var devlet alkollü sürücünün aracını alarak kamulaştıracak bir daha vermeyecek.
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  • 13 Oy
    bisiklet yolu hariç hepsi saçma zaten emniyet ve trafik komisyonu bir araya gelirse birşey çıkmaz herzamanki gibi boş işlerle uğraşmışlar.
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  • 1 Oy
    teKİRDAGLI SEN BENİM ARABAMI ALACAKSIN BEN SENİ OYMAYACAGIM
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  • 0 Oy
    sen alkollü ehliyetsiz yolda yürürken 18 yaşında kzı öldürün p** 1 yıl yatırır çıkarırsan polisi alkollü halde öldüren şahsı 8 ayda çıkarırsan ananın donuna kamera taksan ne olur işte televizyonda izlediğimiz olur uyuşturucdan hapse giden elam gibi bağırır çekin çekin alem delikanlı görsün
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  • 0 Oy
    YOLLARDA ZİK ZAK KURALSIZ SİNYALSİZ TELEFONU KULAKLARINDA ÖNCE BU MAGANDALARI TESBİT EDİN KAZAYI BUNLAR YAPIYO.SÖFÖRLERE İÇİK TABİKİ YASAK OLSUN FAKAT İÇKİ İÇENLERİN SAYISI KAZASI DAHA AZDIR.GÜRCİSTANDA BİR ARAÇ SUCA KARISTIGINDA ARACINI DİREK PRESLE EZİP ATIYOR ..POLİÇEYE KAZA RAPORUNA ZAM YAPMIYORLAR
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  • 0 Oy
    adam gider başka araca biner. alkol kiti çözüm değil.
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  • 0 Oy
    Hayır kim getirecek bu kiti kaç para rant var. Önce trafiği düzgün denetleyin insanlara birbirine saygıyı öğretin kazalar zaten azalır.
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  • 0 Oy
    kardeşim bunların hepsi geçici sen alttan gelen çocukları eğit, ilk öğretime trafik talim terbiye dersi koy bu çocukları sağlam yetişmesini sağla hatta bu dersten geçemeyenlere diploma verme ..sen boyle gelecekte trafik terbiyesi olan nesiller yetiştirebilirsin.şu an yapılanlar tamamen eğitimsizlik kaynaklı insanların trafikte olması (haaa bu eğitim ümiversite bitirmişlik değidir) sen hala kalkıyorsun ilkokul diploması olana otobüs kullanabilir diyorsun ulen bu adam zaten eğitimini tamamlamamış birde üstüne trafikte adap yoksunu ise ondan sonra nasıl ceza yazarımı düşünürsünüz
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  • 0 Oy
    mutlaka hükümete yakın bir iş adamı bu alkolmetre işine yatırım yaptı fakat fos çıktı şimdi bunları elden çıkarmak için vatandaşa kazık atmanın yolları aranıyor.önceki yıllarda mesut Yılmaz'ın yakını ceset torbasına yatırım yapmıştı satamayınca iki maddelik yönetmelik değişikliği ile memlekette bütün arabalara ceset torbası bulundurma mecburiyeti getirildi kıyamet kopunca vaz geçildi,aynı filim yeniden çevriliyor.
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  • 0 Oy
    dönuş esnasında serir degiştirme sırasında sinyal verme bilmeyen çok maganda VE ACIZLER var yırtık dondan çıkar gibi FIRLIYORLAR . CEP telefonu yuzunden binlerce kaza oluyor önce bu kattilleri egitin .içkili kaç şöför var ki yılda kaç kaza yapıyorlar BUNU ARAŞTIRIN
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