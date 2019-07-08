Kazdağları rampaları 'tüneller'le kolay aşılacak

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren ve 45 dakikalık ulaşımı 5 dakikaya düşürmesi hedeflenen iki tünel, 2023 yılında açılarak bölge trafiği rahatlatılacak.

Çanakkale-İzmir kara yolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor.

Yüksek turizm potansiyeli dolayısıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan bölgedeki Kazdağları rampaları, projenin tamamlanmasıyla sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkacak.

Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını oluşturan yolun hizmete açılmasıyla, Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.

Ayvacık-Küçükkuyu güzergahında 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı barındıran bölgeye toplam 5 bin 700 metre uzunluğunda çift tüp iki tünel inşa ediliyor. Şu anda 45 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarında ulaşım, tünellerin hizmete açılmasının ardından 5 dakika sürecek.