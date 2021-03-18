KÇÖ ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Koronavirüs döneminde vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) önceki günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Daha önce yapılan açıklamada kısa çalışma ödeneği için son tarih olarak Mart ayı olarak işaret edilmiş ve yeniden uzatılmayacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak vatandaşın beklediği açıklamayı yaptı ve “Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, tekrardan uzatılacak mı?” gibi soruların yanıtı da verilmiş oldu. Peki KÇÖ ne zaman bitecek?

KÇÖ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Vatandaşlara salgın döneminde çok ciddi bir maddi destek sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği, normalleşme adımlarıyla birlikte sona erecek. Salgının durumuna göre uzatılan bu ödenek, Mart ayında son kez vatandaşların hesaplarına yatarken KÇÖ kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor sorusu merak edilirken beklenen açıklama 15 Mart tarihli Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için verilen kararın değişmeyeceğini ve bu ay biteceğini aktardı.