Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) vergi borcundan dolayı emekli maaşının üçte birini kesen Gelir İdaresi Başkanlığını şikayet eden vatandaşı haklı bularak, haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yaşayan ve kapattığı iş yeri nedeniyle devlete vergi borcu olan vatandaşın, 2004'te borçlarına karşılık emekli maaşının üçte biri kesilmeye başladı.

5510 sayılı Kanun'a, 2008 ve 2009'daki aylık ve ödeneklerin takibi ve tahsili gereken alacaklar ve nafakalar dışında haczedilemeyeceği, haczedilmesine ilişkin taleplerin ise ancak borçlunun izni alınarak yapılabileceği hükmü konuldu. Yasada yapılan bu değişiklik üzerine İzmirli vatandaş, 2009'da Emekli Sandığı İzmir Bölge Müdürlüğüne başvurarak maaşındaki haczin kaldırılmasını talep etti. Kurum, maaştaki haczi kaldırdı, vatandaş da borcunu yapılandırdı ve ödemeye başladı.

Ancak 2011'de vatandaşın vergi borçlarının taksitini aksatmaya başlaması üzerine vergi dairesi, vatandaşın banka hesaplarına ve babasından miras taşınmazlara haciz uyguladı. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının borçlu vatandaşın emekli maaşını da tekrar kesmeye başlaması sonucu vatandaş, idareye itiraz dilekçesi yazdı.