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KDK, kira yardımı alamayan vatandaş için devreye girdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu, yıkılma riski bulunan evini boşaltan ve kira yardımı talebi belediye tarafından reddedilen vatandaş için devreye girdi. Ombudsmana başvuran vatandaşın talebinin mevzuata uygun olduğu ilgili kuruma bildirilerek, kira yardımı verilmesi gerektiği ifade edildi.

KDK, kira yardımı alamayan vatandaş için devreye girdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıkılma riski nedeniyle evini boşaltarak kiraya çıkan vatandaşın "kira yardımı" talebi konusunda devreye girerek mağduriyetinin giderilmesini sağladı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bağcılar'da bir vatandaş, evinin yıkılma riski olduğu için kiraya çıktı ancak Kentsel Dönüşüm Projesi öncesinde evini boşalttığı için kira yardımı talebi belediye tarafından reddedildi.

Vatandaş, kira yardımı alamadığı için mağduriyet yaşadığını iddia ederek ombudsmana başvurdu.

Başvurunun KDK tarafından incelenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesinden bilgi ve belge talep edildi. KDK, vatandaşın talebinin mevzuata uygun olduğunu, hakkaniyetli bir idare için kira yardımının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Belediye yetkilileriyle görüşmeler neticesinde vatandaş, kira yardımı konusunda yeni başvuru yaptı ve idare de başvuruyu kabul etti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Kamu Denetçiliği Kurumu kira

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