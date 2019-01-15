KDK'ya 100 binin üzerinde vatandaş başvurdu

Kamu Denetleme Kurumu (KDK) 2018 değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen KDK Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile kurum yöneticileri önceki yıla ilişkin değerlendirmeler yaptı. Gazete ve TV temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan’da yer aldı. Başdenetçi Malkoç, KDK’nın yeni bir kurum olduğunu hatırlatarak kamunun sert yüzü değil, sempatik yüzünün gösterilmeye çalışıldığı bir kurum olduğunu söyledi. Kamuya ilişkin her türlü şikayetin alındığını sözlerine ekleyen Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile bu kurumun denetim özelliğinin daha da arttığına dikkat çekti. BAŞVURANLARIN SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

2018 yılı verilerinden de bahseden Başdenetçi Malkoç, 2018 yılı içerisinde 17 bin 585 başvuru alındığını bunun 17 bin 507 tanesine kurum açısından karar verildiğini söyledi. Öte yandan Malkoç, sadece yazılı değil diğer iletişim yöntemlerini de kullanarak başvuranların sayının 97 bin 538 kişi olduğu belirtti. Böylece hem dilekçe hem de diğer iletişim yöntemlerini kullanarak başvuranların sayısı 100 bini geçti. Yine 2018 yılında 2 bin 498 dostane karar verildiği, 677 tane tavsiye kararı alındığı, Malkoç tarafından ifade edildi. KDK açısından sivil toplum kuruluşları ve medyanın önemli olduğunu sözlerine ekleyen Malkoç, "TBMM ile münasebetlerimiz 2018 yılında oldukça iyiydi. Raporlarımızın görüşülmesi esnasında ya da bütçemizin görüşülmesi sırasında, TBMM’de grubu bulunan bütün siyasi partiler kurumla ilgili olumlu görüşlerini söylediler. Hepsinin ortak kanaati KDK’nın daha çok çalışması oldu bu bizi mutlu etti” değerlendirmesini yaptı.

TOPLUMUN ÇOĞU SORUNUNA EL ATILDI Toplumun önemli sorunlarına özellikle mülteci sorununa ilişkin özel raporlar hazırladıklarını belirten Malkoç, “Ceza evlerinden bizlere çok sayıda şikayet geldi. Bununla ilgili bir rapor çalışması başlattık. Cezaevlerinin Adalet Bakanlığı’nda ilgili birimlerini dinledik, ardından Türkiye’de bu konu ile ilgilenen STK’ları kuruma davet ettik. Sonra Sincan , Silivri, Aliağa, İzmir gibi benzeri yerlerdeki cezaevlerini ziyaret ederek her suç kategorisinde insanla yüz yüze görüştük ve bütün raporları topladık. Niyetimiz Avrupa’daki cezaevlerini ziyaret edip oraları da inceledikten sonra rapora döküp bir sonuca varmamız olacak” diye konuştu. HAYVANLARA EZİYET VE SOKAK HAYVANLARININ TEHLİKELERİ Son günler zalim insanların hayvanlara eziyet etmesine yönelik şikayetler de aldıklarını söyleyen Malkoç, “Bazı sokak hayvanlarının çocukları parçaladığı gibi haberlerle karşılaştık. Bu toplumda çok tartışılan bir konu, bunu bir rapora dökmek ve çözüm önermek için ayın 24’ünde bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştay'da sokak hayvanlarının tehlikeleri ve korunmaları ile ilgili konular görüşülecek” sözlerini kullandı. Din eğitimi noktasında çok fazla şikayet aldıklarını da belirten Başdenetçi Malkoç, “Bu ayın 31’inde de yine bu alanla ilgili çalışma düzenleyeceğiz ve halkın sağlıklı dini bilgi edinmesi açısından önemli konuları ele alacağız” şeklinde konuştu.