FİNANS

KDK'dan çekici ve otopark ücretleriyle ilgili inceleme

08 Ocak 2018 13:52

Kamu Denetçiliği Kurumu, "uygunsuz park" gerekçesiyle araçları çekilen vatandaşların başvuruları üzerine inceleme başlattı.

KDK'dan çekici ve otopark ücretleriyle ilgili inceleme
Uygunsuz park gerekçesiyle araçları çekilen vatandaşlar, çekici ve otopark ücretini Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.
 
KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygunsuz park gerekçesiyle araçları çekilen bazı vatandaşlar, trafiği engellemeyecek şekilde park ettikleri araçlarının çekildiğini ileri sürdü.
 
İstanbul ve Ankara'dan yapılan başvurularda, araçların çekildiği otoparklar konusunda bilgi verilmemesi nedeniyle de mağduriyetler yaşandığı ifade edildi.
 
Başvurularda, çekici ve otopark ücretleri konusunda da şikayetler aktarıldı.
 
KDK, başvurularla ilgili inceleme başlattı. AA
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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 29 Oy
    aracın çekilmesi son derece ilkel davranış.yasak yere park edildiyse sadece para cezasının yazılması uygun olur.beki o esnada acil araca ihtiyacı olan vatandaş magdur ediliyor
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  • 53 Oy
    bir trafik vakfı kurmuşlar istanbulun bütün avantacıları o kurucu ekipte..izmirdekinde ben arabım tayyibe aşığım diyen adamın oğlu bile var..ve trafik polisi bunların emrinde çalışıyor..haraç alır gibi iş yapıyorlar ve bu vakıf kime çalışıyor belli değil..yani her zaman ki hırsız akp işleri...
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  • 44 Oy
    vermişler ellerine koçanları yaz cezayı çek haksız yere yazdığınız her ceza için elleriniz kırılsın çekilirken hasar gören her araç içinde canınız yansın darbe günü sizler saklanırken bizler sizleri korumak için polislik yapıyorduk sizlerin gücü garibe güçsüze yeter
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  • 12 Oy
    Bu görüşlere tamamen katılıyorum. Saygılarımla.
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  • 10 Oy
    yıllar önce benimde başıma gelmuşti.sonucunu merakla bekliyorum.
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  • 6 Oy
    Bu konu cok konuşulacak bir uygulamayıda gün yüzüne cıkarıyor..arkadaş vatandaşı yediemin otoparklarına mahkum ediyorsunuz araçlar,motosikletler cürüyor bu otopark işini yediemin işini kim cıkardırsa allah günahlarını affetsin..k.unatıkan..arabayı bağlıyorlar 1 sene yatıyor sonra yok parasına satılıyor en magdur olan araç sahibi..madem devlet olarak vergi borcu var vatandaşın aracı en kısa sürede piyasa degerinde sat kimse magdur olmasın..burada rant var otopark,ihaleye giren canbazlar,ve komisyoncular...devlet bu işe el atsın yazıktır günahtır..
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