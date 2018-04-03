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KDV alacağına 60 ay taksit geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

Zor durumda olan ancak Vergiye Uyumlu kabul edilen mükelleflerin, durumlarının zorluk derecesine göre borçlarının 60 aya kadar taksitlendirilmesine ilişkin 25 Şubat’ta yapılan düzenlemenin kapsamına KDV’nin de alınması gündemde.

TBMM’de kabul edilen KDV yasasında devreden KDV’nin 12 ay içinde ödenmemesi halinde iade edilmesini öngören düzenlemeden vazgeçen Maliye Bakanlığı’nın, birikmiş KDV alacaklarına ödeme kolaylığına hazırlandığı öğrenildi.

KDV alacağına 60 ay taksit geliyor

Zor durumda olan ancak Vergiye Uyumlu kabul edilen mükelleflerin, durumlarının zorluk derecesine göre borçlarının 60 aya kadar taksitlendirilmesine ilişkin 25 Şubat’ta yapılan düzenlemenin kapsamına KDV’nin de alınması gündemde.

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TBMM’de kabul edilen KDV yasasında devreden KDV’nin 12 ay içinde ödenmemesi halinde iade edilmesini öngören düzenlemeden vazgeçen Maliye Bakanlığı’nın, birikmiş KDV alacaklarına ödeme kolaylığına hazırlandığı öğrenildi.
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Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, zor durumda olan ancak Vergiye Uyumlu kabul edilen mükelleflerin, durumlarının zorluk derecesine göre borçlarının 60 aya kadar taksitlendirilmesine ilişkin 25 Şubat’ta yapılan düzenlemenin kapsamına KDV’nin de alınacağı belirtiliyor.
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Piyasada yaşanan nakit sıkışıklığın aşılması için çeşitli önlemler alan ekonomi yönetimi, birikmiş vergi borçlarının ödenmesini kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Bu noktada ilk adımın KDV alacakları için atılması bekleniyor.
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Şirketlerin devreden KDV alacaklarının 12 ay içinde ödenmemesi halinde iade edilmesine ilişkin düzenlemeden, son dakika verilen önergelerle vazgeçilmişti. Tasarı kamu oyuna ilk duyurulduğunda, reform niteliğinde değişiklik öngören en önemli düzenlemenin, indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması olduğu kaydedilmişti.
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KDV borçlarında da tecil süresi uzuyor

KDV borçlarında da tecil süresi uzuyor
Dünya’nın edindiği bilgilere göre, Şubat ayında yapılan vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarına 60 aya kadar tecil imkanı getirilen düzenlemenin kapsamına KDV borçları da dahil edilecek.
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25 Şubat 2018’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan borçluların, zorluk derecesine göre borçlarına tecil imkanı getirilmişti. Varlıkların borçlara bölünerek bulunan orana göre mükelleflerin zorluk derecelerinin belirlenmesini öngören Kararname ile kapsama giren borçlar için 6 aydan 60 aya kadar tecil imkanı sağlanmıştı.
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İkinci adım Nefes Kredisi ile atıldı

İkinci adım Nefes Kredisi ile atıldı
Piyasaları rahatlatmaya yönelik ikinci adım Nefes Kredisi uygulamasıyla atıldı. Nefes Kredisi ikinci etabına ilişkin protokol Cumartesi günü İzmir’de imzalandı. Burada 6 ayı ödemesiz olmak üzere 18 ay vade ile 7.5 milyar liralık kredi kullanımının önü açıldı.
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İlk kredide sadece Ziraat Bankası ve Denizbank varken, yeni dönemde banka sayısı arttı. Aylık faiz oranı ise yüzde 0.99 olarak belirlendi.
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Üçüncü adım 67 maddelik yeni paketle atılacak

Üçüncü adım 67 maddelik yeni paketle atılacak
Başbakan Yıldırım’ın şubatta duyurduğu, piyasaları rahatlatacağını ifade ettiği yeni paketin detaylarının ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Özellikle enflasyonu düşürücü ve faizi indirici önlemleri içermesi beklenen paketin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı belirtiliyor.
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Başbakan Yıldırım, son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada pakete son şeklin verildiğini kaydetmişti.
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Anahtar Kelimeler:
KDV alacağı vergi
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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