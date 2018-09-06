KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların sahte belge kullanan mükelleflerin tabi olduğu "özel esaslar" uygulaması karşısındaki durumuna açıklık getirildi.

Buna göre, Aralık 2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin haklarında "sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu, yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme" olumsuz tespitleri nedeniyle özel esaslara tabi mükelleflerden 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren "özel esaslar" kapsamından çıkarılacak.

Mükellef, faaliyete başlanan ve sonraki yıllar için, faaliyetin terk edilmesi halinde ise terk ettiği yıl ve önceki dönemler için artırımda bulunacak.