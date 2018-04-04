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KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüz binlerce esnafı ilgilendiren önemli değişiklik hakkında açıklamalarda bulundu.

KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçiliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüz binlerce esnafı ilgilendiren önemli değişiklik hakkında açıkalamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "60 bin serbest muhasebeci mali müşavir de artık KDV iadesi süreci için tespit raporu düzenleyecek. Bu konuda Bakanlık tarafından tüm müşavirlere 81 ilde ücretsiz eğitim verilecek" dedi.

Bakan Ağbal, "Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçiyoruz. İlgili sektörlerle ve esnaf odalarıyla istişarede bulunacağız, lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek. Zor duruma düşen mükellef, ÖTV dışındaki temel vergilerde kolaylaştırılmış tecil uygulaması kapsamında 60 aylık taksit uygulamasından yararlanacak" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
KDV vergi iadesi
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dükkanı kapatmaya az kaldı küçük esnafın yararına hiç birşey cıkmazmı kapatmamız için elinden geleni yapıyor hükümet hep büyüklere çalıştılar
hükümet vergi oranalarını uygulanabilir gerçek hayata uygun, esnafı para kazanmaktan caydırmayacak şekilde olmalıdır. siz gmsi elde eden bir mülleften %25 olan yıllık gideri %15 e çeker vergi matrahını %'% den %35 e yükseltirseniz insanlar nasıl gayrşmenkule yatırım yapabilir ki* bununlada bitmiyor emlak vergisi, çöp vergisi vs. vergi vergi vergii. gelir vergiside aynı esnaf vergi ödemekle uğraşıyor. çok kazanma sakın daha yüksek vergi matrahı ile vergilendirilirsin. çok kazanandan çok derken zaten çok kazanan çok ödüyor birdaha matrahını artırmanın anlamı ne. çözm kolay
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