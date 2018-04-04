KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçiliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüz binlerce esnafı ilgilendiren önemli değişiklik hakkında açıkalamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "60 bin serbest muhasebeci mali müşavir de artık KDV iadesi süreci için tespit raporu düzenleyecek. Bu konuda Bakanlık tarafından tüm müşavirlere 81 ilde ücretsiz eğitim verilecek" dedi.

Bakan Ağbal, "Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçiyoruz. İlgili sektörlerle ve esnaf odalarıyla istişarede bulunacağız, lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek. Zor duruma düşen mükellef, ÖTV dışındaki temel vergilerde kolaylaştırılmış tecil uygulaması kapsamında 60 aylık taksit uygulamasından yararlanacak" diye konuştu.

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