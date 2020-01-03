"KDV indirimleri büyük bir beklentiye yanıt verdi"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, balık, yumurta ve mobilya sektöründe gerçekleştirilen KDV indirimlerinin, büyük bir talebe yanıt verdiğini belirterek, yapılan düzenlemenin piyasalara canlılık getireceğini ifade etti. Özgener, "Balık ve yumurtadaki KDV indirimini, halkımızın sağlıklı gıdaya, ucuz olarak ulaşması açısından son derece önemli görüyoruz" dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, gıda ve mobilya sektöründeki KDV indirimi ile kamu bankalarının faiz indirimi kararları konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Özgener "Sayın Albayrak, yeni yılın ilk iş gününde önemli açıklamalar yaptı. Tarım kredilerinde 3 puanlık faiz indirimi, toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8’den yüzde 1’e, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1’e ve mobilyada KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi iş dünyamıza hayırlı olsun. Bu düzenlemelerin piyasalarımıza da yansıyacağını düşünüyoruz. Söz konusu KDV indirimlerinin kalıcı olmasını diliyoruz" dedi.

"Önerimizin kabul görmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

Su ürünleri sektöründeki KDV indirimini, halkın sağlıklı gıdaya ucuz ulaşması bakımından çok önemsediklerini ve oda olarak bu konuda birçok girişimde bulunduklarını ifade eden Özgener, şöyle konuştu:

"Balık ve su ürünleri, sağlıklı ve dengeli beslenme açısından en değerli besin maddeleri arasında. Halkımızın bu kıymetli besini daha ucuza ve daha fazla tüketebilmesi için, sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte Odamız öncülüğünde çok sayıda çalışma ve girişimde bulunduk. Tüm Türkiye’den sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlediğimiz Balıkçılık ve Su Ürünleri Çalıştayında, balıkta uygulanan KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi önerisi yer aldı. Söz konusu önerimizi ilgili bakanlarımıza ilettik. Bununla birlikte odamız koordinasyonunda oluşturulan ve kentimizdeki ilgili tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin yer aldığı İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu, sektörün sorunlarının çözümü ve gelişimi için yoğun mesai harcadı. Tüm bunların neticesinde hükümetimizce KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesine yönelik önerimizin kabul görmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu düzenleme şüphesiz balık tüketimini ve su ürünleri sektörünün geleceğine katkı sağlayacak. Keza yumurtadaki KDV indirimi de halkımızın bir diğer sağlıklı gıda olan yumurtaya çok daha ucuza ulaşması adına önem taşımakta."