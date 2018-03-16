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KDV reformu nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek?

16 Mart 2018 16:45

Maliye Bakanı Ağbal, Katma Değer Vergisi'nde önemli bir reform içeren düzenlemeyi hayata geçireceklerini bildirdi. Ve bu düzenlemenin vatandaşların işini kolaylaştıracağını belirtti.

KDV reformu nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek?
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Malatya'daki bir otelde düzenlenen Vergi Dairesi Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri olarak 16 yıldır vatandaşın refahını esas alan değişim ve dönüşüm programları uyguladıklarını kaydetti.
 
Türkiye'nin bu dönemde ekonomik olarak da güçlendiğini ve özel sektör yatırımlarının önemli ölçüde arttığını belirten Ağbal, artan yatırımlarla ülkenin ihracatının da geliştiğini ifade etti.
 
Türk ihracatçısının dünyada pazar arayışı içerisinde olduğunu dile getiren Ağbal, "Devlet olarak arkalarındayız, her türlü desteği veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Topladığımız vergilerle veriyoruz. Bugün Türkiye çekim merkezi, herkes gelip yatırım yapmak istiyor. Siz bakmayın birilerinin oluşturduğu karamsarlık havalarına. Türkiye'yle ilgili sorun dışarda değil ki içerdeki evhamcılarda. Her gün yapılanlara bakıyoruz. Uluslararası firmalar Türkiye'de her gün yeni yatırım yapıyorlar." diye konuştu.
 
"Artık o maliyenin sarı zarflarının devri bitti"
 
Ağbal, vergi vermenin her vatandaşın anayasal görevi olduğunu hatırlatarak, bunun ise ödeme gücüne göre yapılması gerektiğine dikkat çekti.
 
Bakan Ağbal, şöyle devam etti:
 
"Bir çok müesseseyi yeni yeni getirmeye başladık. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 5 vergi indirimi getirdik. Vergi borcunu ödeyemeyen vatandaşa sadece iyi gün değil, kötü gün dostu olduğumuzu göstermek için kolaylaştırılmış tecil müessesesi getirdik. Maliye olarak vatandaşımızı takip edeceğiz baktık ki ödemesinde sıkıntısı var hemen ödeme emrini göndermeyeceğiz. Gideceğiz soracağız 'Bir sıkıntı var mı? Ne yapabiliriz?' Artık o maliyenin sarı zarflarının devri bitti. O eski saman kağıdından, ne yazdığı belli olmayan hukuk metinleri bitti. Biz bunlarla bu işi devam ettiremeyiz. Vatandaşın anlayacağı bir dille iletişim kurmamız gerekiyor."
 
KDV'de reform
 
Gelir İdaresi Başkanlığının teknolojik imkanları çok iyi kullandığını ifade eden Ağbal, son kurdukları interaktif vergi dairesiyle temel amaçlarının, vatandaşın vergi dairesine gitmeden tüm başvurularını elektronik ortamda yapabilmesi olduğunu belirtti.
 
Ağbal, bu sayede vergi dairelerinin kapatılmasının söz konusu olduğunu dile getirerek, sadece yaşlılar için şehirlerin belli noktalarında şubelerin açılabileceğini söyledi.
 
Katma Değer Vergisi'nde önemli bir reform içeren düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıklayan Bakan Ağbal, konuşmasını şöyle tamamladı:
 
"Mevcut sistemde vatandaşın indiremediği KDV yıllarca üzerinde yük olarak kalırdı. Şimdi biz diyoruz ki en fazla 12 ay içerisinde indiremediyseniz bunu devlet olarak size iade edeceğiz. Arkadaşlar bu düzenleme son derece önemli, vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Onun üzerindeki yükü alıyor, nefes aldırıyor. Eğer bunu yapıyorsak Gelir İdaresinin bütün pratiklerini değiştireceğiz. Daha fazla takip, izleme, kontrol ve denetim. İndirim yoluna gidilemeyen KDV'yi, 3 ay dedik kanunda, daha kısa bir sürede ödeyeceğiz. Ödeme süreçleri kolay olacak ama öbür taraftan da vergi idaresinin yeni döneme hazırlanması lazım. Sistemde risk oluşturan vergi kullanımıyla ilgili çok daha ciddi önemler almamız gerekiyor." AA
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