KDV ve ÖTV indirimleri yürürlüğe girdi

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan karara göre, daha önce Bakanlar Kurulunca alınan tapu işlemlerinde bin 20 olarak alınan harcın, 31 Ekim 2018'e kadar binde 15 olarak tahsil edilmesi, konut ve iş yerlerinde yüzde 18 olan KDV oranının da 31 Ekim 2018'e kadar teslim edileceklerde yüzde 8 olarak uygulanması kararında son tarih 2 ay uzatılarak, 31 Aralık 2018 olarak belirlendi.

Kararla, yılsonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları sıfıra düşürüldü. Ayrıca, 31 Aralık 2018'e kadar, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranlarında 15'er puan indirime gidildi, ticari araçlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e çekildi. KAYNAK:DHA

