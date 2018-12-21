KDV VE ÖTV indirimlerinde son 10 gün

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimleri 31 Aralık'ta sona erecek.

Bakanlık tarafından, ekonominin hareketlenmesi, enflasyonla mücadeleye destek ve kur etkisiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için 6 başlıkta yapılan vergi düzenlemelerinden yararlanmak için son 10 günlük sürece girildi.

31 Ekim'de sona eren konut satışına ilişkin KDV ve tapu harcı indirimleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Buna göre, yıl sonuna kadar konut satışlarında KDV oranları yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında yüzde 4'ten 3'e indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Mobilya sektöründeki KDV oranı 31 Aralık'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olacak. Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranları da yıl sonuna kadar sıfırlanmış olarak devam edecek.

Bakanlık, vergi indirimleri kapsamında otomotiv sektörüne ilişkin de düzenleme yaptı. Buna göre, 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidilirken, ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmüştü.