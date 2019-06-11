FİNANS

KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

Mobilya ve beyaz eşya sektörüne sağlanan KDV ve ÖTV indirimlerinden faydalanmak için son 20 günlük sürece girildi

KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün

Mobilya ve beyaz eşya sektörüne sağlanan KDV ve ÖTV indirimlerinden faydalanmak için son 20 günlük sürece girildi

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, "KDV indiriminin sürmesi bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Düğün sezonunda bulunmamız nedeniyle iç pazardaki daralma durdu. Son 20 gün için ise satışların artmasına yönelik büyük ümidimiz ve beklentimiz var. Sadece evlenecekler için değil, mobilyasını yenileyecekler için de büyük avantaj onları bekliyor"

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, "Şu anda KDV indirimi ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında yüzde 20 indirim mevcut. Bazı mobilya firmaları, kendi indirimlerini de uygulayarak mobilya alımını avantajlı hale getirebiliyorlar. Bu fırsat kaçmamalı"

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "Küçük elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfırlanmasının etkisini önemli şekilde hissettik. Satışlar ciddi şekilde arttı"

KAYNAK:AA

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