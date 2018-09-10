Kendi ürettiği makine ile günde 5 ton domates ve biberi salçaya dönüştürebiliyor

Gönen'de dede mesleği olan maşınga imalatını ile geçimini sağlamaya çalışan Kadri Bayar, günümüzde maşıngaya rağbet kalmayınca mesleği bıraktı. Türkiye'nin sayılı salça fabrikalarında makine kurulumu ve imalatı yapan Bayar, emekli olduktan sonra da tamamen kendi imkanları ile geliştirdiği yüzde yüz yerli ve milli salça makinesi ile vatandaşa hizmet vermeye başladı. Gönen'de mütevazi deposunda hizmetine devam eden Kadri Bayar, kendi imkanları ile yapmayı başardığı makinesini İHA'ya anlattı.

Bayar, "100 yılı aşkın bir mazimiz var. 98 sene maşınga imalatı ve satışı yaptık. Sonra o işi bırakarak makine imalatına başladık. Havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine çalıştık. Sonrasında elimizde kalan bazı parçalardan da yararlanarak bu makineleri üretmeye başladık. Fakat şimdi yapmıyoruz ama elimizde bir tek makine kalmıştı onu da burada vatandaşın hizmetinde kullanıyoruz. Getiriyorlar salçalık domates ya da biberlerini salçayı çekiyoruz. İsteyen olursa ocağımız da var kazanımız da var pişirip, salçalarını çekip evlerine tertemiz götürüyorlar" dedi.