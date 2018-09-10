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Kendi ürettiği makine ile günde 5 ton domates ve biberi salçaya dönüştürebiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Gönen ilçesinde imal edilen yerli makine, günde 5 ton domatesi salçaya dönüştürüyor. Yüzde yüz yerli salça makinesi fabrikalarla yarışıyor

Kendi ürettiği makine ile günde 5 ton domates ve biberi salçaya dönüştürebiliyor

Gönen'de dede mesleği olan maşınga imalatını ile geçimini sağlamaya çalışan Kadri Bayar, günümüzde maşıngaya rağbet kalmayınca mesleği bıraktı. Türkiye'nin sayılı salça fabrikalarında makine kurulumu ve imalatı yapan Bayar, emekli olduktan sonra da tamamen kendi imkanları ile geliştirdiği yüzde yüz yerli ve milli salça makinesi ile vatandaşa hizmet vermeye başladı. Gönen'de mütevazi deposunda hizmetine devam eden Kadri Bayar, kendi imkanları ile yapmayı başardığı makinesini İHA'ya anlattı.

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Bayar, "100 yılı aşkın bir mazimiz var. 98 sene maşınga imalatı ve satışı yaptık. Sonra o işi bırakarak makine imalatına başladık. Havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine çalıştık. Sonrasında elimizde kalan bazı parçalardan da yararlanarak bu makineleri üretmeye başladık. Fakat şimdi yapmıyoruz ama elimizde bir tek makine kalmıştı onu da burada vatandaşın hizmetinde kullanıyoruz. Getiriyorlar salçalık domates ya da biberlerini salçayı çekiyoruz. İsteyen olursa ocağımız da var kazanımız da var pişirip, salçalarını çekip evlerine tertemiz götürüyorlar" dedi.

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Bayar, "Üstündeki elekte domateslerin suyu süzülür. İçerisinde blender sistemi denilen bir parçalayıcı sistem var. Bıçakları var, ürünü parçalayan. Bir ezme bölümü bir de çıkış bölümü var. Piyasada olmayan bir sistem bu. İmalatını durdurduk, bir kaç makine yaptık ama şu anda elimizde kalan tek makine ile vatandaşa hizmet ediyoruz. Sadece domates veya biber gibi ürünlerden salça yapmıyoruz. Vatandaşa üzümünü getiriyor, üzüm suyu yapıyoruz. Ya da elma çekip elma suyu yapıyoruz" dedi.

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Kadri Bayar, salçalık biber ya da domatesin vitaminlerinin suyla birlikte yok olup gittiğini öne sürerek, "Biz bu sektöre girince daha araştırmacı olarak şunu keşfettik. Bizim yöremizde salçayı yaparken domatesi ya da biberi suda kaynatıyorlar. Bütün aroması, lezzeti ve içindeki vitaminler kaynarken suya geçiyor. En ideal salça nasıl yapılır? Evde ya da köyünüzde fırınınız varsa; biberleri bir tepsiye koyun, hiç su koymadan kendi suyu ile pişirin. Kulak memesi yumuşaklığına geldiğinde ise çekim işlemini gerçekleştirin. Çıkan salça kendi suyu ile piştiği için aroması, lezzeti ve vücuda yarar sağlayan vitaminleri asla kaybolmaz. Çok kaliteli bir salça olur. Tavsiye ederim" şeklinde konuştu. İHA

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