Kendisi yaptı! Maliyeti 2 bin lira...

Gece gündüz çalışarak piyasada emsalleri 25-30 bin liraya satılan aracı 2-3 bin lira arasında değişen bir fiyata mal eden kaporta ustası Cihan Sakin, yaptığı araç ile çarşı pazar gezmeye başladı. İşe de kendi yaptığı aracıyla gidip gelmeye başlayan Cihan Sakin, gördüğü ilgiden de büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kaporta ustası olarak çalışan 29 yaşındaki ortaokul mezunu Cihan Sakin, hurda olarak topladığı araç parçalarını birleştirerek toplama parçalarla otomobil imal etti. Yaptığı aracına ‘Afilli’ ismini veren Cihan Sakin, mavi renkli araç ile ilgi odağı oldu. Aynı zamanda aracını uzaktan kumanda ile de kumanda edebilen Cihan Sakin, çocukluktan beri hayalinde araba yapmak olduğunu kaydetti. İmkânları el vermeyen 29 yaşında 1 çocuk babası kaporta ustası Cihan Sakin, bu yüzden hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Hem 1,5 yaşındaki oğluna gelecekte bir miras bırakmak hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen Cihan Sakin’in toplama parçalarla yaptığı araç, vatandaşlarında büyük ilgisini gördü.

Bir şeyler üretmenin okuyup okumamakla ilgisi olmadığını belirten Cihan Sakin, yetenek ve özgüven ile insanın istedikten sonra her şeyi yapabileceğine dikkat çekti.

'ARACI GÖRENLERİN SİPARİŞ BEDELİ VAR'

Küre’de 9 yıldan beri ikamet ettiğini anlatan Cihar Sakin, “Küçüklükten beri aklımda bir araba olsun, bir şey olsun diye niyetim vardı. Bir his vardı içimde. 1,5 yaşında bir oğlum var. İleriye dönük benden oğluma bir hatıra olsun istedim. Yaptım, uğraştım. Hurdalardan olsun, eski araçlardan olsun topladım. Demiri olsun, kaynağı olsun, boyası olsun, elektriği olsun komple bana ait. Bunları arayarak, tarayarak buldum ve yaptım. Tabi imkânım bu kadar oldu.

İmkânım olsa daha iyisini yapmaya çalışırdım ama imkânım olmadığı için bu kadarını anca yapabildim. Ben de isterdim elektriklisini yapmayı, daha iyisini yapmayı ben de isterdim. Elimizdeki malzemelerden bunu yapabildim. Çok da memnunum. Çarşıda pazarda görenler durdurup soruyor. Çok istek var. Bana da yapar mısın diyenler var. Çok bir maliyeti yok. 2-3 bin lira arasında oldu bana. İşçiliği bana ait olduğu için farklı oldu. İşçiliği başka yerde yaptırsam daha fazlaya gelirdi. Kendi mesleğim olduğu için fazla bir ücret çıkmadı” dedi.