Kendisi yaptı! Maliyeti 2 bin lira...

Küre’de 9 yıldan beri ikamet ettiğini anlatan Cihar Sakin, “Küçüklükten beri aklımda bir araba olsun, bir şey olsun diye niyetim vardı. Bir his vardı içimde. 1,5 yaşında bir oğlum var. İleriye dönük benden oğluma bir hatıra olsun istedim. Yaptım, uğraştım. Hurdalardan olsun, eski araçlardan olsun topladım. Demiri olsun, kaynağı olsun, boyası olsun, elektriği olsun komple bana ait. Bunları arayarak, tarayarak buldum ve yaptım. Tabi imkânım bu kadar oldu.

Bir şeyler üretmenin okuyup okumamakla ilgisi olmadığını belirten Cihan Sakin, yetenek ve özgüven ile insanın istedikten sonra her şeyi yapabileceğine dikkat çekti.

'TAMAMEN ATIK MALZEMELERDEN YAPTIM'

Tamamen atık malzemelerden yaptığını ifade eden Cihan Sakin, “Maliyeti o yüzden fazla tutmadı. Malzemelerini sağdan soldan buldum. Tabi piyasada bu şekilde araçlar var. Satılıyor. Fiyatları 25-30 TL arasında değişiyor. Bunu kendi imkânlarım ile yaptığım için fazla bir maliyeti olmadı bana” diye konuştu.

Yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını aktaran Cihan Sakin, “Okuyup okumamakla bir şeyler olacak diye bir şey yok. İnsan yetenek olsun, içindeki özgüven olsun, bunlar çok önemli. Tutup ben okudum, ben her şeyi yaparım diye bir şey yok. İnsanın içinde varsa yetenek her şeyi yapabilir. Bana imkân verilse ben her şeyi yaparım. Benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Benim gözümde öyle” şeklinde konuştu.