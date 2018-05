KentBank, 20. yılını kutladı

Süzer Grubu Onursal Başkanı Mustafa Süzer, Hırvatistan’da bir banka yatırımı yapma kararını uzun süren araşatırmalar sonucunda aldıklarını söyledi. Daha önce balkanlarda Arnavutluk’ta kurdukları BKT Bankası'nın çok başarılı olduğunu belirten Süzer, “Şu an oranın en büyük bankası konumunda bulunuyor. Hırvatistan'da da çok güzel işlere hep birlikte imza attık, çok mühim başlangıçları beraber gerçekleştirdik. KentBank Hırvatistan’ın en hızlı büyüyen, dijital bankası oldu, şube sayımız dolayısıyla çalışan istihdamımız hızla arttı. Hırvatistan’da bir Türk bankası yatırımıyla bölgeye yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin dikkatini çektik“ dedi. Gereken tüm yatırımları yapıldı

Yatırımcı olarak yaptıkları her yatırımda istikrarlı bir biçimde büyümeyi amaçladıklarını vurgulayan Süzer, şunları kaydetti: “Bir bankayı sağlıklı büyütmek zor ve zaman isteyen bir iştir. Neyse ki biz hem altyapı hem de insan kaynağı anlamında gereken tüm yatırımları yaptık. Sabırlı ve güçlüyüz. Sonuçta amacımız Hırvatistan ekonomisine faydalı finansal bir enstitü yaratmaktır. Bugüne değin çok güzel bir sektörel ivme yakaladık. Dilerim bu yükselerek devam eder, çünkü mühim olan sürdürülebilirliktir. Şirketler kendilerini güncel tutarak, yaşanan sosyo-kültürel, teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, değişime her zaman açık olarak bu sürdürülebilirliği yakalar. İçinde bulunduğu toplumda yaşanan değişimi gören ve eğilimleri erken tespit edebilen şirketler her zaman bir adım önde olacaktır.“

Türkiye-Hırvatistan ticaret hacmi yüzde 29 arttı

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ise Küresel kriz ve diğer zorluklara rağmen, KentBank'ın Hırvatistan'da büyümeye devam etttiğini belirterek, “KentBank finans sektöründe önemli bir oyuncu olmuştur. KentBank'ın her yıl net karını artırdığını ve bunun karşılığında da Hırvat özel sektörüne ek finansman olanakları sağladığını belirtmekten memnuniyet duyuyoruz“ dedi.