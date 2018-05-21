KentBank, 20. yılını kutladı

KentBank’ın 20. kuruluş yıldönümü için Hırvatistan’ın başkenti Zagreb'de özel bir etkinlik düzenlendi. KentBank’ın 20 yıllık başarı öyküsü ile gelecek yıllara ilişkin vizyonunun paylaşıldığı geceye, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Milletvekili ve Hırvat-Türk Dostluk Derneği Başkanı Goran Beus Richemberg, Süzer Grubu Onursal Başkanı Mustafa Süzer, KentBank Yönetim Kurulu Başkanı Ivo Bilić, Kentbank ailesinin üyleri ve çok sayıda davetli katıldı.
KentBank Hırvatistan’ın en hızlı büyüyen, dijital bankası oldu
Süzer Grubu Onursal Başkanı Mustafa Süzer, Hırvatistan’da bir banka yatırımı yapma kararını uzun süren araşatırmalar sonucunda aldıklarını söyledi. Daha önce balkanlarda Arnavutluk’ta kurdukları BKT Bankası'nın çok başarılı olduğunu belirten Süzer, “Şu an oranın en büyük bankası konumunda bulunuyor. Hırvatistan'da da çok güzel işlere hep birlikte imza attık, çok mühim başlangıçları beraber gerçekleştirdik. KentBank Hırvatistan’ın en hızlı büyüyen, dijital bankası oldu, şube sayımız dolayısıyla çalışan istihdamımız hızla arttı. Hırvatistan’da bir Türk bankası yatırımıyla bölgeye yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin dikkatini çektik“ dedi.
Gereken tüm yatırımları yapıldı
Yatırımcı olarak yaptıkları her yatırımda istikrarlı bir biçimde büyümeyi amaçladıklarını vurgulayan Süzer, şunları kaydetti: “Bir bankayı sağlıklı büyütmek zor ve zaman isteyen bir iştir. Neyse ki biz hem altyapı hem de insan kaynağı anlamında gereken tüm yatırımları yaptık. Sabırlı ve güçlüyüz. Sonuçta amacımız Hırvatistan ekonomisine faydalı finansal bir enstitü yaratmaktır. Bugüne değin çok güzel bir sektörel ivme yakaladık. Dilerim bu yükselerek devam eder, çünkü mühim olan sürdürülebilirliktir. Şirketler kendilerini güncel tutarak, yaşanan sosyo-kültürel, teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, değişime her zaman açık olarak bu sürdürülebilirliği yakalar. İçinde bulunduğu toplumda yaşanan değişimi gören ve eğilimleri erken tespit edebilen şirketler her zaman bir adım önde olacaktır.“
Türkiye-Hırvatistan ticaret hacmi yüzde 29 arttı
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ise Küresel kriz ve diğer zorluklara rağmen, KentBank'ın Hırvatistan'da büyümeye devam etttiğini belirterek, “KentBank finans sektöründe önemli bir oyuncu olmuştur. KentBank'ın her yıl net karını artırdığını ve bunun karşılığında da Hırvat özel sektörüne ek finansman olanakları sağladığını belirtmekten memnuniyet duyuyoruz“ dedi.
Türkiye'nin artık Hırvatistan'ın önemli yatırımcı ülkelerinden biri olduğunu belirten Büyükelçi Hızlan, Şunları kaydetti: “Hırvatistan'da turizm, ulaştırma, bankacılık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 20 büyük Türk yatırımcı bulunmaktadır ve Türk yatırımlarının bugünkü değeri 400 milyon Avro'ya ulaştı. 2003 yılında yaklaşık 100 milyon dolar olan iki ülkenin ticaret hacmi, 2017 yılında 531 milyon dolara ulaşmıştır. Geçen sene ticaret hacminde yüzde 29'luk bir artış yaşadık. Bu olumlu eğilim, bu yılın ilk üç ayında % 21'lik bir artışla devam etmektedir. Kuşkusuz, Hırvatistan'daki büyük Türk yatırımcılarından biri olan Kentbank, bu olumlu eğilimde önemli bir rol oynamaktadır.“
Büyükelçi Hızlan, Süzer Grubu Onursal Başkanı Mustafa Süzer ve ekibine Türkiye ve Hırvatistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine olan değerli katkılarından dolayı da teşekkür etti.
KentBank Yönetim Kurulu Başkanı Ivo Bilić de bugüne 20 yıllık bir yolculuk sonucu ulaştıklarını belirterek, “1998'de Štedionica Brod (Savings Bank Brod) 10 çalışanıyla kurulduğu günden bugüne 200 çalışanı ve Hırvatistan genelindeki 15 şubesiyle 20 bin kişilik bir müşteri portföyüne memnuniyet garantili hizmet sunuyor. Bu yolculuktan gururluyuz. Bu sebeple, bu başarıyı birlikte inşa ettiğimiz tüm partnerlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza, bize olan güvenlerinden dolayı bütün müşterilerimize, ve tabii ki bizi sürekli olarak destekleyen ve cesaretlendiren Süzer Grubu'na içtenlikle teşekkürlerimi sunarım“ diye konuştu.
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