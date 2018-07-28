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Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan o harcamalar artık geri alınabilecek!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.07.2018 19:31 | Son Güncelleme

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yapılarda, müteahhitlerin, yaptıkları satışlarda yatırılan tapu devir harçlarını ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçlarını geri alabilecekleri bildirildi.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan o harcamalar artık geri alınabilecek!

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yapılarda, müteahhitlerin, yaptıkları satışlarda yatırılan tapu devir harçlarını ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçlarını geri alabilecekleri bildirildi. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş yıllardır harçlar konusunda verilen mücadelede bir iyileşme ve düzeltme yapıldığını belirterek, "Yargı da bu durumu destekleyerek olumlu bir sonuç ortaya koydu" dedi.

KANUNA AYKIRI

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, konunun yıllardır takip edildiğini söyleyerek, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlardan müteahhidin veya arsa sahibinin 2014 yılının Temmuz ayından sonra tapuda işlemi yapılan daire satışında ödenen tapu harçlarını geri alma yolunun açıldığını dile getirdi. Karataş, "2014 yılının Temmuz ayından başlamak üzere yapılan tapu satışları için yeni inşaatlarda daireleri paylaşan müteahhidin ve hatta arsa sahibinin, daireleri satmasında satıcı sıfatıyla tapuda ödediği yüzde 2 harcın ‘harç muafiyeti kapsamında’ olduğu ve ‘kanuna aykırı olarak alındığı’ konusunda İstanbul'da yürütülen davalarda mahkemeler kararını açıkladı" diye konuştu.

"YASAL İŞLEMLERE MÜRACAAT İÇİN BAŞVURABİLECEKLER"

Bu kapsamda sözü edilen tarihten itibaren, tapuda işlem yapılarak müteahhitten veya arsa sahibinden daire alan müşteri ve alıcıların ödemiş olduğu yüzde 2 tapu devir harcının da harç muafiyetinden yararlanması gerektiğini, kanuna aykırı alındığı, yapılacak yasal başvurular ve açılacak davalarla geri alınabileceğinin de ortaya çıktığını söyleyen Başkan Karataş, "6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan yeni yapılardan müteahhidin veya arsa sahibinin yaptığı ilk satışlardan dolayı satıcı taraf olarak ödediği yüzde 2 ve daireyi ve iş yerini alan müşterinin alıcı taraf sıfatıyla ödediği yüzde 2 tapu devir harçlarının geri alınması amacıyla yasal işlemlere müracaat için başvurabilecekler" dedi. (İHA)


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Kentsel dönüşüm müteahhit tapu harçları tapu devir harçları

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