FİNANS

Keskinoğlu konkordato süresini uzattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Tavuk devi Keskinoğlu, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato başvurusu yapmıştı. Bugün yönetimin yaptığı açıklamaya göre, Keskinoğlu Şirketler Grubu'nun konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.

Keskinoğlu konkordato süresini uzattı

Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

SÜRE 2 AY DAHA UZATILDI

Keskinoğlu A.Ş. olarak, 11 Haziran 2018 tarihinde ticari faaliyetlerimizi aralıksız devam ettirebilmek için, nakit sıkışıklığı nedeniyle geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunmuştuk. Talebimiz mahkemece kabul edilerek 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti. Şirketimizin finansal verilerinin incelenmesi sonrasında, 10 Eylül 2018 itibariyle; Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından geçici mühlet kararının 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz; Keskinoğlu Şirketler Grubu'nun faaliyetlerinin sürdürülmesi için uluslararası işbirlikleri de dahil olmak üzere; şirketi geliştirecek tüm fırsat ve imkanları değerlendirmektedir. Yaşanan sıkıntıları aşmak için; operasyonel maliyetlerimizi azaltacak hamleler yaparak karlılık odaklı büyüme stratejilerini uyguluyoruz. İlave finansman için de çeşitli kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

ÜRÜN SATIŞIMIZ DEVAM EDİYOR

55 yıllık bir kurum olmanın yarattığı güvenle, tüm tedarikçilerimizin desteğini aldık. Şu anda 10 milyon dolayındaki canlı hayvanımızla üretimimizi sürdürüyor, ürünlerimizi de tüketicilerimize ulaştırıyoruz, çiğ ve pişmiş piliç eti ürünleri olmak üzere toplam günlük 200 ton piliç eti ve günlük 2,5 milyon adedin üzerinde yumurta üretiyoruz. SÖZCÜ

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecekRusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek
Dış ticaret endeksleri açıklandıDış ticaret endeksleri açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavuk keskinoğlu konkordato şirket

En Çok Okunan Haberler

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

Marketlerin indirim oyunu! Strateji değiştirdiler

Marketlerin indirim oyunu! Strateji değiştirdiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Dış ticaret endeksleri açıklandı

Dış ticaret endeksleri açıklandı

Mehmet Şimşek'e İngiltere'den iş teklifi iddiası

Mehmet Şimşek'e İngiltere'den iş teklifi iddiası

Resmi Gazete'de yayınlandı! Kamu atama işlemlerinde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayınlandı! Kamu atama işlemlerinde yeni dönem

Marketlerin indirim oyunu! Strateji değiştirdiler

Marketlerin indirim oyunu! Strateji değiştirdiler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.