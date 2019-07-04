FİNANS

Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

Bursa'da Kardelen, Cardelion ve Yaylacık Markalarıyla üretim yapan İlka Şekerleme, kestane şekerini sınırlarının dışına taşıdı. İlka şekerleme bir yandan Türkiye pazarında büyürken, diğer yandan da 5 kıtada 33 farklı ülkeye kestane şekeri ihraç ediyor.

Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı

Bursa'da Kardelen, Cardelion ve Yaylacık Markalarıyla üretim yapan İlka Şekerleme, kestane şekerini sınırlarının dışına taşıdı. İlka şekerleme bir yandan Türkiye pazarında büyürken, diğer yandan da 5 kıtada 33 farklı ülkeye kestane şekeri ihraç ediyor.

Bursa’ya özgü lezzetlerden biri olan Kestane Şekeri, İlka Şekerleme’nin 3 farklı markayla, 50 dolayında farklı ürünü pazara sunmasıyla dünyanın birçok ülkesinde sevilmeye başladı. Yazılı bir açıklama yapan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün; Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazarda milyonlarca insana kestane şekerinin eşsiz lezzetini tattırdıklarını söyledi. 5 kıtada çok sayıda ülkeye ihraç ettikleri kestane şekerini, Türkiye içinde de şubeler aracılığı ile tüketime sunduklarını kaydeden Akgün, çeşitli tür, ebat ve miktarlardaki ürünlerinin, farklı hedef kitleleri olduğuna değindi.

Üretime 1995 yılında Kardelen markasıyla başladıklarını ve iç pazarda bayilik ağını bu markayla kurduklarını vurgulayan Mümin Akgün, Bursa’dan başlayarak çevreye illere açıldıklarını söyledi. Akgün, “Markamıza uygun mağaza konseptleri geliştirdik. Dayanıklı ürünleri piyasaya sunduk ve ambalajlarımızı da güzelleştirdik. Böylece Kardelen Markamız iç pazarda büyük ilgi gördü” dedi. Mümin Akgün, yurt dışı pazarda Kardelen’in telaffuzunda yaşanan zorluklar üzerine, Cardelion markası ile ihracata başladıklarını ve bu markayı dünyanın birçok ülkesinde tescil ettirdiklerini de vurguladı. İç pazarda ise ekonomik ürün talepleri gelmeye başladığını aktaran Mümin Akgün, “Bunun üzerine Yaylacık diye ikinci bir markayla daha ekonomik ürünleri iç pazara sunmaya başladık” dedi. Piyasaya sundukları muhtelif içerikteki kestane şekerini 50 dolayında ambalaj ile satışa sunduklarına da dikkat çeken Deniz Utku Özdemir, Türkiye’deki 24, Suudi Arabistan’da 4 şubelerinin yanı sıra Türkiye ve dünyada çok sayıda mağazada ürettikleri kestane şekerini satışa sunduklarını söyledi.

'FSSC 22000 BELGESİNİ ALDIK'

Mümin Akgün, İlka Şekerleme olarak önceliklerini kaliteli üretim yapmaya verdiklerini de belirterek, 2007 yılında sektörde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alan ilk firma olduklarını hatırlattı. Kaliteli üretim için taviz vermediklerinin altını çizen Mümin Akgün, “Kısa süre önce de, TSE tarafından verilen FSSC 22000 Belgesi alıp sektörümüzde bir ilke daha attık” dedi.
"En güzel hediye kestane şekeridir"

'EN GÜZEL HEDİYE KESTANE ŞEKERİDİR'

Mümin Akgün, Bursa’daki kamu kurumları, belediyeler, iş dünyası kuruluşları ve sanayicilerden Bursa’ya özgü bir ürün olan kestane şekerine sahip çıkmalarını ve tanıtımına, destek vermelerini de istedi. Akgün, “Kentimizde çok sayıda kestane şekeri üreticisi var. Kurumlarımızdan beklentimiz konuklarına kestane şekerini ikram etmesi ve hediye olarak götürmesidir. Böylece kentimizin ekonomisine ve tanıtımına katkı yapmış olurlar” dedi. Kardelen markalı ürünlerinde, Bursa temalı 3 farklı ambalaj geliştirdiklerini de sözlerine ekleyen Mümin Akgün, “Bursa’nın tarihi ve turistik mekânlarını ambalajlarımıza işledik. Böylece bizde kentimizin tanıtımına katkı yapıyoruz” dedi.

KAYNAK:İHA

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Vatandaşlara önemli uyarı! Kuruşlarınızı isteyinVatandaşlara önemli uyarı! Kuruşlarınızı isteyin
Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkatBanka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kestane sekeri bursa

En Çok Okunan Haberler

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Enflasyonun ardından dolarda son durum

Enflasyonun ardından dolarda son durum

'Tapu ve imar'da flaş değişiklik!

'Tapu ve imar'da flaş değişiklik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK'ten vatandaşlara 'kuruşlarınızı isteyin' çağrısı

Vatandaşlara önemli uyarı! Kuruşlarınızı isteyin

Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat

Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat

Doğal afet mağduru çiftçi için borç erteleme talebi

Borcu olanlar dikkat! Faizsiz erteleme talebi

Bakan Selçuk: 20 bin genç Sosyal Çalışma Programlarına merkezi kura ile yerleştirilecek

Bakan Selçuk: 20 bin genç Sosyal Çalışma Programlarına merkezi kura ile yerleştirilecek

Havucun merkezi Konya’da hasat yapılıyor

Yüzde 80'i Arap ülkelerine gidiyor

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.