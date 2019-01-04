FİNANS

KETAŞ firması iflas etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

1974 yılında Almanya'da gurbetçiler tarafından kurulan faaliyetlerine ise 1987 yılında Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nde başlayan KETAŞ Gıda San. Tic. A.Ş ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas ederek kapattı.

KETAŞ firması iflas etti

1974 yılında Almanya'da gurbetçiler tarafından kurulan faaliyetlerine ise 1987 yılında Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nde başlayan KETAŞ Gıda San. Tic. A.Ş ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas ederek kapattı.

Vakfıkebir İlçesi’ne bağlı Güney Köyü Mevkii’nde bulunan ve 800 ortaklı KETAŞ Gıda San. Tic. A.Ş.’nin ekonomik sıkıntılardan dolayı iflas ederek kapatması bölgede üzüntüyle karşılandı. 1974 yılında Almanya'da kurulan firma, üretimlerine ise 1987 yılında başlamıştı. Üretim olarak beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağ, yoğurt, lor peyniri olmak üzere bölgenin lokomotif durumunda olan firma 31 Aralık 2018'de kapılarını kapattı. Firma, şimdi ise yeni sahibini beklemeye başladı.

Ketaş Gıda Sanayisi Muhasebe Yetkilisi Yılmaz Şeref, işletmenin 1974 yılında Almanya'da kurulduğunu belirterek, "İşletme 1974 yılında Almanya'da kuruldu. 1987 yılında Vakfıkebir'de üretim yapmaya başladı. Üretim olarak beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağ, yoğurt, lor peyniri olmak üzere bölgenin lokomotif durumundaydı. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle de fabrika kapatılmış durumdadır. 6 veya 7 ay içerisinde de işletme satılacak" dedi.
Firmanın 800 ortaklı olduğunu belirten Şeref, "800 ortak, mal değerleri belirlendikten sonra borçlar ve alacaklıların ödemeleri yapılmasının ardından kalan para ortaklar arasında bölüşülecek. 30 tane işçi vardı. Onların da çıkışını verdik" ifadelerini kullandı.

KETAŞ Gıda San. Tic. A.Ş.'nin kapatılmasının yönetim zaafiyetinden kaynaklandığını belirten Şeref, "Bu işletme iyi yönetilemedi. Gelen kişiler burayı kendi amaçları doğrultusunda kullandılar. İşletmeyi perişan hale getirdiler. Bura Karadeniz Bölgesinin Lokomotif durumundadır. Buranın üretim izin belgeleri ve markası var. Burayı alan kişi bu marka değerini daha yukarıya taşıyabilir. Buranın sahibi olmadığı için bu duruma düştü. Burayı alacak olan kişi eminim buradan kar edecektir. Çünkü süt fabrikaları kar eden firmalardır" şeklinde konuştu. Şeref, KETAŞ'ın iflas etmesinin bölge halkını da olumsuz etkileyeceğini sözlerine ekledi. KAYNAK:İHA

PARTNERNe kadar büyüttüler!Ne kadar büyüttüler!
Ücretli oldu! Ona talep patladıÜcretli oldu! Ona talep patladı
5.1 milyar dolara Costa Coffee’yi satın aldı5.1 milyar dolara Costa Coffee’yi satın aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ketaş almanya Vakfıkebir

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

Ücretli oldu! Ona talep patladı

Avrupa Komisyonu Coca Cola’nın Costa Coffee’yi satın alımını onayladı

5.1 milyar dolara Costa Coffee’yi satın aldı

İşte 2018'de fiyatı en çok artan ürünler

İşte 2018'de fiyatı en çok artan ürünler

Yeni dönem başlıyor! Gıda ürünlerinde 'trafik ışığı' modeline geçiliyor

Yeni dönem başlıyor!Artık hepsinin üzerinde olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.