KGF kredisi alana yakın takip

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefil olduğu firmaları kendi kuracağı sistem ile takip etmeye hazırlanıyor. 199.5 milyar lira tutarında kefalet ile 364 bin işletmeye kullandırılan 220.8 milyar liralık krediyi kendi kuracağı sistemle izlemek isteyen KGF'nin, yeni bir teknoloji yatırımına hazırlandığı öğrenildi.Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, kurulacak veri tabanı için yazılım şirketlerinden teklif aldığı öğrenilen kurum, bu yolla kefalet verdiği 364 bin işletmenin geri ödemeleri ile birlikte yeni kredi kullanımları da yakından takip edilebilecek. Sektörden edinilen bilgiye göre, kurumun kefalet verdiği veya bir nedenle vermediği tüm kredileri uçtan uca tüm yaşam döngüsü ile birlikte yönetebileceği bir platform arayışı içinde olduğu öğrenildi.



Planlanan veri sistemi ile bir firmanın kredi ve kefalet için yaptığı başvuru anından itibaren, şirketin borcunu ödeyemeyip kredinin tazmin olduğu ana kadar izlemede kalacak. Hatta daha sonraki takip süreçlerinde de her aşamada bankalarla ve ilgili kuruluşlarla entegre çalışacak bir uygulama planlandığı belirtildi.



AMAÇ DIŞI KULLANIM



Bu çerçevede şirketlere kredi verilirken, taksitler ödenirken, teminat başvuruları yapılırken, yakın izlemede iken veya takipteyken kullanılan ve üretilen bilgilerin tümüne, kefalet verilen krediler özelinde KGF de erişebilir olacak. Böylece, teknolojik altyapı KGF'nin izleme ve takip görevlerini en etkin ve verimli şekilde yapmasına hem de hem de bankacılık sisteminin sahip olduğu tüm teknoloji ve imkanlara sahip olabilecek. Bu imkanlarla veriler üzerinde her türlü analiz yapılabilecek, amaç dışı kullanım varsa kolaylıkla tespit edilebilecek.



KONU ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ



Kredi Garanti Fonu'nun basın bürosundan yapılan açıklamada ise, “KGF tarafından verilen hizmetin geliştirilmesi, finans sektörüne ve reel sektöre verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla sistem yazılım, güncelleme ve geliştirme çalışmaları 2017 yılı boyunca devam etti ve şu anda da devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde de sistem güncellemeleri teknolojik gelişmelere uygun olarak devam edecektir” denildi. Ayrıca kurum, ”Önümüzdeki dönem kullandırılacak 140 milyar liralık kredinin hedeflenen alanlara aktarımı konusunda bir çalışma, sınırlama veya farklı kriterler olacak mı?” şeklindeki soruyu, “Bu konu üzerinde çalışılmakta olup detaylar önümüzdeki günlerde belli olacaktır” şeklinde yanıtladı.



HAZİNE BANKALARDAN BİLGİ İSTEMİŞTİ



Geçtiğimiz mart ayında başlayan KGF kefaletli kredi kullandırımı bankaların kredi musluğunu sonuna kadar açmasıyla kısa sürede önemli bir hacme ulaştı. Bazı bankaların kredisini ödeyememe ihtimali olan riskli şirketlere açtığı krediyi önce kapatıp daha sonra KGF kredisi verdiği, bu yolla batık riskini Hazine'ye yıktığı iddia edilmişti.



Bunun üzerine Hazine Müsteşarlığı bankalardan, firmalara hangi amaçlarla KGF kredisi verildiği, bunlardan hangilerinin yeni ya da ilave kredi olduğu, hangilerinin yeniden vadelendirme, hangilerinin yapılandırma amaçlı yapıldığı, hangi kredilerin risk kapama amaçlı kullandırıldığı bilgilerinin detaylı olarak göndermelerini istemişti.



KGF teminatlı kredilerde şimdiye kadar 90 milyon liralık kredinin geri ödenmediği açıklandı ancak, kredi geri ödemelerinin 2018 yılında artabileceği konusunda uyarılar var. İş dünyası ise 2018'de sıkıntı yaşamamak için sistemin devamına odaklanmış durumda.

