Kibar Holding, Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, tüm dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımını ve bu alandaki çalışmalarıyla birlikte vizyonunu ortaya koyan sürdürülebilirlik raporu yayınladı.

Bünyesinde 22 şirket ve 7 bin 500’ü aşkın çalışan bulunan Kibar Holding, yayınladığı sürdürülebilirlik raporunda gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakma hedefi, ekosisteme saygılı üretim faaliyetleri, Grubun hem çevresel hem sosyal hem de yönetimsel anlamda yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarını ayrıntılı biçimde ortaya koydu. Global Reporting Initiative (GRI) raporlama standardında hazırlanan rapor, Kibar Holding’in gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarının yanı sıra, Grubun sürdürülebilirliğe bakış açısını ve bu alana katkılarını içeriyor.

"İklim değişikliği konusu bilim insanlarının gündeminden tüm dünyanın gündemine taşındı"

İş dünyasının salt büyüme odaklı bir anlayışla hareket edemeyeceğine dikkat çeken Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, "İklim değişikliğinin etkileri tüm ekosistemler üzerinde açıkça görülmeye başlandı. Artık bu konu bilim insanlarının gündeminden, tüm dünyanın gündemine taşındı. Özellikle biz ve bizim gibi büyük gruplara bu konuda önemli görevler düşüyor. Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermeden sağlanmasına katkıda bulunmak durumundayız. Kibar Grubu olarak insan odaklı, doğruluk ve dürüstlük değerleriyle temellendirilen, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, toplumsal fayda amaçlı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren bir anlayışla ekonomik büyümemizi sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.