Kıdem Tazminatı Fonu ne zaman yürürlüğe girecek? Kıdem tazminatında son dakika gelişmeleri…

azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce yaptığı açıklamalarda Kıdem Tazminatı Fonu’nun ana hatlarını çizmişti. Yeni sistemin tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak hayata geçirileceğini söylemişti. Fonun ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi ile birlikte çalışacağı, kesintilerin ise hem işçi hem de işveren tarafından yapılacağını açıklamıştı. Fonun oluşturulması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki yıllar içerisinde bu sistemin hayata geçirileceğini söyleyen Albayrak, oluşturulacak sistemin en iyi halini alması için çalışmaların da devam ettiğini belirtmişti.

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SENDİKALARIN YAKLAŞIMI

Konuya hükumet tarafından olduğu kadar sendikalar tarafından da farklı yaklaşımlar var. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kıdem tazminatının işçinin son kalesi olduğunu, bu şekilde kalmasının işçiler için daha avantajlı olacağını belirtti. Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili çekincenin öncelikle Türkiye’de mevcut fonların durumlarından ortaya çıktığını da sözlerine ekleyen Atalay’ın açıklamalarından Türk-İş kanadının fona sıcak bakmadığı anlaşıldı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise Kıdem Tazminatı Fonu tartışmasının bitmiş bir tartışma olduğunu ve bu konunun kendi cephelerinde kapandığını söyledi. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan fonun iş güvenliği, işsizlik ödeneği ve sosyal yardımlar ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, hak kaybı yaratmayacak bir fon sistemine karşı çıkmayacaklarının sinyalini verdi.