Kıdem Tazminatı Fonu ne zaman yürürlüğe girecek? Kıdem tazminatında son dakika gelişmeleri…

azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce yaptığı açıklamalarda Kıdem Tazminatı Fonu’nun ana hatlarını çizmişti. Yeni sistemin tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak hayata geçirileceğini söylemişti. Fonun ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi ile birlikte çalışacağı, kesintilerin ise hem işçi hem de işveren tarafından yapılacağını açıklamıştı. Fonun oluşturulması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki yıllar içerisinde bu sistemin hayata geçirileceğini söyleyen Albayrak, oluşturulacak sistemin en iyi halini alması için çalışmaların da devam ettiğini belirtmişti.
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SENDİKALARIN YAKLAŞIMI
Konuya hükumet tarafından olduğu kadar sendikalar tarafından da farklı yaklaşımlar var. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kıdem tazminatının işçinin son kalesi olduğunu, bu şekilde kalmasının işçiler için daha avantajlı olacağını belirtti. Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili çekincenin öncelikle Türkiye’de mevcut fonların durumlarından ortaya çıktığını da sözlerine ekleyen Atalay’ın açıklamalarından Türk-İş kanadının fona sıcak bakmadığı anlaşıldı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise Kıdem Tazminatı Fonu tartışmasının bitmiş bir tartışma olduğunu ve bu konunun kendi cephelerinde kapandığını söyledi. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan fonun iş güvenliği, işsizlik ödeneği ve sosyal yardımlar ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, hak kaybı yaratmayacak bir fon sistemine karşı çıkmayacaklarının sinyalini verdi.
Kıdem Tazminatı Fonu’nun tam olarak nasıl işleyeceği ve kimleri kapsayacağı konusunda net bir bilgi yok. İşe yeni girenleri kapsayabileceği gibi bütün çalışanlar bu sisteme tabi olabilir. Fonun net olarak şekillenmesi için işçi ve işverenler ile de görüşmeler devam edecek. İşveren tarafı üzerlerine ekstra maliyet binmesinin kendileri için zararlı olacağını ve fonun bunu engelleyecek bir şekilde oluşturulmasını talep ediyor. İşçi tarafı ise çalışanların hak kaybına uğramamasını istiyorlar. En büyük merak konusu ise fona işçi adına ne kadar ödeme yapılacağı. Şimdilik öngörülen sistemde fonda biriken paranın 56 yaşında tamamının ya da bu yaştan önce belirli koşullarda sadece bir miktarının çekilmesi. Fon ile birlikte işleyecek olan bireysel emeklilik sisteminde mevcut durum aynı. Sistemde biriken paranın tam olarak alınabilmesi için 56 yaşını geçmiş olmak gerekiyor. Ayrıca halen devam eden devlet katkısı uygulaması da bireysel emeklilik sistemi içerisinde devam edecek gibi görünüyor. BES’e yatırılan her miktarın %25’i kadarı da devlet tarafından kişinin adına yatırılmakta.
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