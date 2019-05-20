FİNANS

'Kıdem tazminatı mevcut haliyle devam etmeli'

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

Türk-İş Başkanlar Kurulu sonuç bildirisinde "Kıdem tazminatı mevcut haliyle devam etmelidir. Şimdi çalışmakta olan işçi kıdem tazminatında hangi haklara sahipse, ileride çalışacak işçi de aynı haklara sahip olmalıdır." denildi.

'Kıdem tazminatı mevcut haliyle devam etmeli'

Türk-İş Başkanlar Kurulunca, kıdem tazminatının mevcut haliyle devam etmesi, şu an çalışan işçiler kıdem tazminatında hangi haklara sahipse ileride çalışacak işçilerin de aynı haklara sahip olması gerektiği bildirildi.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyonun Başkanlar Kurulu, ülke ve çalışma hayatı gündemiyle dün Samsun'da toplandı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu üyeleri, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, Atatürk'ün Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nu ziyaret etti.

Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından hazırlanan sonuç bildirisinde, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında Samsun'da Cumhuriyet'in temel değerlerine sarsılmaz bir kararlılıkla sahip çıkıldığı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığını belirtildi.

Kıdem tazminatı tartışmalarından işçinin rahatsız, tedirgin ve sıkıntılı olduğu kaydedilen bildiride, "İşçilerin talebi çok açık ve nettir. Kıdem tazminatı mevcut haliyle devam etmelidir. Şimdi çalışmakta olan işçi, kıdem tazminatında hangi haklara sahipse, ileride çalışacak işçi de aynı haklara sahip olmalıdır. Kıdem tazminatının ödenmesinde mevcut sıkıntıların aşılması için çalışma yapılacaksa Türk-İş katkı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kamuda taşeron uygulamasının tamamıyla sona ermediği, Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçilerin "kadro talebi" sözlerinin bugüne kadar karşılanmadığı aktarılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal Güvenlik Sistemi'nde geçmişte yapılan köklü değişikliklerin olumsuz etkisi günümüzde ortaya çıkmıştır. Emekli aylıklarındaki gerilemeden, emeklilikte yaşa takılanlara kadar milyonlarca mağdur ortaya çıkmıştır. Yapılması düşünülen sosyal güvenlik 'reformunun' bedeli yine işçi ve emekliye çıkarılmamalıdır. Tamamlayıcı emeklilik olarak adlandırılan bireysel emeklilik sistemi zorunlu olmamalıdır. Tasarruf kararı kişilere bırakılmalıdır. Mevcut emeklilik şartları Uluslararası Para Fonunun (IMF) talebi doğrultusunda yapılmıştır. Ülke ekonomisini IMF dayatmalarından kurtaran anlayışın emeklilik şartlarını da yeniden düzenlemesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır."

'VERGİ YÜKÜ TAŞINAMAZ NOKTAYA GELDİ'

Bildiride, "İşsizlik ve başta gıda fiyatları olmak üzere yaşanan yüksek enflasyonun, işçilerin çalışma ve geçim şartlarını olumsuz etkilediği", ücretli çalışanların vergi yükünün taşınamaz noktaya geldiği ifade edildi.

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısında, "Kamu Koordinasyon Kurulu" çalışmalarının değerlendirildiği kaydedilen bildiride, gelinen aşamada sendikaların ücret ve sosyal yardım artışlarıyla ilgili tekliflerine kamu işveren sendikalarından karşı teklif verilmediği, hükümetten görüşme çağrısının gelmediği, birçok iş yerinde uyuşmazlık zaptının tutulduğu, arabulucu safhasının bittiği ve grev aşamasına gelindiği belirtildi.

Bildiride, bundan sonra izlenecek politikanın gelişmelere göre kararlaştırılacağı ifade edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

"Temel insan hak ve özgürlükleri kapsamında anayasal güvenceye alınmış örgütlenme hakkının kullanımına yönelik uygulamada ortaya çıkan engellemeler, baskılar kabul edilemez. Türk-İş Başkanlar Kurulu, bu temel yaklaşımı dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürdürmektedir. Baskı, tehdit, siyasetçilerden ve bürokratlardan güç alarak örgütlenme çalışması sendikacılık değildir. Sosyal hukuk devleti uygulamalarının her zeminde her zaman geçerli olması ve savunulması gereği açıktır. İşçinin özgür iradesiyle seçtiği sendikaya herkes saygı duymalıdır.

Türk-İş Başkanlar Kurulu, Yıldız Sunta AŞ işçilerinin maruz kaldığı mağduriyetin giderilmesini, TÜPRAŞ ve benzeri iş yerlerinde üye sendikalarımız tarafından işçilerin hak ve çıkarlarının korunması için uygulanan grevler ile örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecinde sürdürdükleri bütün meşru ve haklı eylemleri selamlamakta ve desteklemektedir."

KAYNAK:AA

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Bu kuruma personel alınacakBu kuruma personel alınacak
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'teMilyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk-İş Başkanlar Kurulunca kıdem tazminatı

En Çok Okunan Haberler

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Ramazan'ı haksız fırsata çevirdiler

Ramazan'ı haksız fırsata çevirdiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altında bu haftaya dikkat!

Türkiye'nin en değerli markası THY 86 yaşında

Türkiye'nin en değerli markası 86 yaşında

TÜBİTAK'a 36 personel alınacak

Bu kuruma personel alınacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti

Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti

DHMİ'den İstanbul Havalimanı açıklaması

İstanbul Havalimanı'yla ilgili flaş açıklama!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.