Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte net ve brüt kıdem tazminatı hesaplaması

Bazı şartlardan dolayı iş akdini fesheden ya da şirket tarafından çıkarılan sigortalılar, çalıştıkları her yıl kadar bir brüt maaş kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Bununla birlikte ihbar süresi de dikkatle alınmalıdır. İşçi, iş akdinin feshiyle ilgili daha önce ihbar almadığında, ihbar tazminatını da alır.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kişi işinden çıkarılsın ya da çıkarılmasın olası bir hâlde ne kadar tazminat alacağını bilerek kendini güvence altına almak ister. Bu tazminatın genel kaynağı 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışanlara maddi güvence sağlamak ve işverenin haksız çalışan sirkülasyonunu engellemek içindir.

Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesinde geçer. Bu maddeye göre; işçi işe başladığı gün itibarıyla aynı işverenin bir veya birden fazla işyerlerinde çalıştığı sürelerinin toplanması ve göze alınması ile hizmet aktinin devamı boyunca geçen her tam sene için işveren tarafından çalışana ödenecek tazminattır.

Bu tazminat işçinin haklarının korunması ve maddi olarak güvence altına alınmasını hedefler. Şayet bir iş veren çalışanını bir nedene dayandırmadan veya dayandırarak işine son vermesi hâlinde bu tazminat hesaplama işlemi yapılır ve sonunda işçiye belirli ödemesi gereken işveren tarafından ödenir.