FİNANS

Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

Çalışanlar için temmuz-aralık 2019 döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tutarı belli oldu. 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.379,86 liraya yükseltildi.

Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi

Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır.

Yüksek ücret alanlar için kıdem tazminatının bir tavan ücreti bulunuyor. Bu oran 6 ayda bir ocak ve temmuzda zamlanıyor. 2019’un ocak-haziran döneminde kıdem 6 bin 17 lira olarak uygulanan Kıdem Tazminatı tavan ücreti Temmuz ayında gelen zamla beraber 6 bin 380 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşçinin hak ettiği kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. Dolayısıyla, 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatına hak kazanır. 1 yılın altındaki süreler için orantılı olarak hesaplama yapılır. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dahil edilir. Bu sebeple, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de işçinin brüt ücretine dahil edilir ve bu ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır.

Diğer yandan, işçiler kıdem tazminatlarını o işverenin işyerinde geçirdikleri süre üzerinden alırlar.

TAVAN NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Kıdem tazminatı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır ancak kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek dereceli devlet memuru olan Başbakanlık müsteşarının 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine göre bu rakam 01/07/2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.379,86 TL’dir.

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