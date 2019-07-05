Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi

Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır.

Yüksek ücret alanlar için kıdem tazminatının bir tavan ücreti bulunuyor. Bu oran 6 ayda bir ocak ve temmuzda zamlanıyor. 2019’un ocak-haziran döneminde kıdem 6 bin 17 lira olarak uygulanan Kıdem Tazminatı tavan ücreti Temmuz ayında gelen zamla beraber 6 bin 380 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşçinin hak ettiği kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. Dolayısıyla, 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatına hak kazanır. 1 yılın altındaki süreler için orantılı olarak hesaplama yapılır. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dahil edilir. Bu sebeple, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de işçinin brüt ücretine dahil edilir ve bu ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır.