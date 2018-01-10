FİNANS

Kıdem tazminatına asgari ücret ayarı

10 Ocak 2018 17:03

Asgari ücrete gelen zamla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında da önemli bir değişiklik oldu.

Kıdem tazminatına asgari ücret ayarı

2018 yılı ile birlikte asgari ücrete yapılan zamdan sonra çalışanların alacakları kıdem tazminat tavanları da değişti. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL oldu

Ocak ayı ile birlikte çalışanlara uygulanacak asgari ücret brüt 2.029 lira net ücret ise 1.603 lira olarak belirlendi. Asgari ücretteki bu artış birçok konuda yapılan hesaplamaları da değiştirmiş oldu. Bunlardan birisi de çalışanların alacakları yıllık kıdem tazminatı miktarları.

Çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor. Çalışanın maaşı ne olursa olsun tazminat hesaplanmasında en üst rakam olarak belirlenen bu miktar uygulanıyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL olarak belirlendi. Yani bir işçinin maaşı 10 bin lira bile olsa kıdem tazminatı hesaplanırken bu miktar dikkate alınacak. Bu miktarı her yıl Maliye Bakanlığı memur maaş katsayılarına göre belirliyor.

Bu yıl için memur maaş aylık katsayısı 0.108550 olarak belirlendi.


Taban aylık katsayısı 1.699121, yan ödeme katsayısı da 0,034424 oldu.


Kıdem tazminatı tavan tutarı, devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Burada dikkate alınan en yüksek devlet memuru katsayısı olarak Başbakanlık Müsteşarının ücreti dikkate alınıyor. Buradan yapılan hesaplamalarla da bu yıl için belirlenen rakam 5.001,76 TL oldu.
 

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