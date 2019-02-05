Kıdem tazminatında vergi iadesi nasıl alınır? Kimler vergi iadesi alabilir? İşte ayrıntılar

Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin düzenleme binlerce çalışanın yüzünü güldürdü. Ücretlilerden kesilen gelir vergisi oranı, yüzde 15-35 arasında değişiyor. 14 bin 800 liraya kadar yıllık geliri olanlar yüzde 15 vergi öderken, bu miktar yılda 120 bin liradan en fazla kazananlar için yüzde 35'i buluyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki miktar ve vergi dilimi yükseldikçe alınacak vergi iadesi de artacak. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek.

Çalışanların gözü vergi iadesine ilişkin tebliğe çevrilirken konuyla ilgili en çok merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:

NEREYE BAŞVURULACAK?:

Vergi iadesi için mahkemeye gitmeye gerek yok, ilgili vergi dairesine başvurmak yeterli.

BAŞVURUDA SÜRE SINIRI VAR MI?

Verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvurulması gerekiyor.

ZAMAN AŞIMI NASIL HESAPLANACAK?:

Vergi Usul Kanununa göre vergide zaman aşımı vergiyi doğuran işlemi izleyen takvim yılından itibaren beş yıl sonra doluyor. Bu süre aşılsa dahi daha önce vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor. Zaman aşımı 2019'dan geriye doğru hesaplanacak.