FİNANS

Kıdem tazminatında vergi iadesi nasıl alınır? Kimler vergi iadesi alabilir? İşte ayrıntılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2019 09:46 | Son Güncelleme

Kıdem tazminatında yaklaşık 180 milyon TL'lik vergi kesintisi iade edilecek. İşte binlerce çalışanı ilgilendiren detaylar...

Kıdem tazminatında vergi iadesi nasıl alınır? Kimler vergi iadesi alabilir? İşte ayrıntılar

Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin düzenleme binlerce çalışanın yüzünü güldürdü. Ücretlilerden kesilen gelir vergisi oranı, yüzde 15-35 arasında değişiyor. 14 bin 800 liraya kadar yıllık geliri olanlar yüzde 15 vergi öderken, bu miktar yılda 120 bin liradan en fazla kazananlar için yüzde 35'i buluyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki miktar ve vergi dilimi yükseldikçe alınacak vergi iadesi de artacak. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek.

Çalışanların gözü vergi iadesine ilişkin tebliğe çevrilirken konuyla ilgili en çok merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:

NEREYE BAŞVURULACAK?:

Vergi iadesi için mahkemeye gitmeye gerek yok, ilgili vergi dairesine başvurmak yeterli.

BAŞVURUDA SÜRE SINIRI VAR MI?

Verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvurulması gerekiyor.

ZAMAN AŞIMI NASIL HESAPLANACAK?:

Vergi Usul Kanununa göre vergide zaman aşımı vergiyi doğuran işlemi izleyen takvim yılından itibaren beş yıl sonra doluyor. Bu süre aşılsa dahi daha önce vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor. Zaman aşımı 2019'dan geriye doğru hesaplanacak.

KİMLER VERGİ İADESİ ALABİLECEK?:

Düzenlemeden 27 Mart 2018'den önce işten anlaşarak ayrılanlar yararlanacak. İşten karşılıklı sözleşme ya da ikale sözleşmesi ile ayrılan vergi iadesine hak kazanacak. Son 5 yılda işinden anlaşmalı olarak ayrılanları kapsıyor.

YILLIK TAVAN AŞILMADIYSA ÖDENİR Mİ?

Yıllık tavanı aşmayan kıdemde vergi kesilmediği için iade olmayacak.

BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMI VAR MI?

27 Mart 2018 tarihi milat kabul edilecek, beş yıllık zaman aşımı o tarihte başlamayacak. Vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor. Zaman aşımı 2019'dan geriye doğru hesaplanacak. Daha önce hiç dava açmayıp bu yıl dilekçe verenler en fazla 2014'e kadar olan dönem için iade alabilir.

İADE TUTARI NEYE GÖRE YÜKSELİYOR?

Kıdem, ikale sözleşmesinde belirlenen miktar arttıkça ve vergi dilimi yüksek ise alınacak vergi iadesinin tutarı daha da yüksek olacak.

YÜZDE 35'LİK DİLİMDEKİLER NE KADAR ALACAK?

15 yıldır aynı işyerinde çalışıp Aralık 2017'de 200 bin lira tazminatla ayrılan işçi 24 bin lira alacak.

YÜZDE 15'LİK VERGİ DİLİMİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME?

1 Ocak 2018'de işten 95 bin lira kıdemle ayrılan işçi yüzde 15'lik vergi diliminde bulunması nedeniyle yaklaşık 4 bin lira iade edilecek.

NE KADAR KAZANCI OLACAK?:

Vergi kesilip kesilmediği çalışanın ayrıldığı işyerinin muhasebesinden öğrenilebilecek. Hukuken kıdem tazminatı hakkına erişmiş işçiye, işveren kıdem tazminatı öderken gelir vergisi kesintisi yapılmıyor. Gelir vergisi kesilmediği için işçinin eline geçen kıdem tazminatı tutarında en az yüzde 15 oranında kazancı oluyor. İşçi kıdem tazminatının ödendiği dönemde yüzde 15'ten yüksek bir vergi diliminde ise gelir vergisi kesilmemesi nedeniyle sağlanan kazanç artıyor.

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyorAraç sahipleri dikkat! Zam geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı vergi iadesi Vergi Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Fiyatları dudak uçuklatıyor! İşte satılık köşkler

Fiyatları dudak uçuklatıyor! İşte satılık köşkler

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Bunu yapanlar dikkat! O ücreti ödemeyin

Bunu yapanlar dikkat! O ücreti ödemeyin

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 1 yorum
benim bildiğim kıdem tazminatından Gelir vergisi kesilmez.İhbar tazminatından kesilir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Araç sahipleri dikkat! Benzine 6 kuruş zam

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Bakan Albayrak: Yerli kaynaklardan enerji üretiminde rekor kırıldı

Bakan Albayrak açıkladı! Rekor kırdı

Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki! '2-3 katına satıyorlar'

2-3 katına satıyorlar

Bakan Albayrak'tan Ziraat Bankası paylaşımı

Türkiye'nin en değerlisi! Dev banka o listede

Dünyanın en değerli bankaları açıklandı!

Dünyanın en değerli bankaları açıklandı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.