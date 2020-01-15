FİNANS
  4. Kiğılı, geleceği aydınlatmak için ışıkları kapatıyor

Kiğılı, geleceği aydınlatmak için ışıkları kapatıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Birbirinden başarılı farkındalık çalışmalarına imza atan marka, bu kez de “Enerji Tasarrufu Haftası” için harekete geçti

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin moda markalarından Kiğılı, “Enerji Tasarrufu Haftası” kapsamında “Geleceği aydınlatmak için, gereksizse söndür!” kampanyasıyla genel merkez ve mağazalarını karartırken, geleceği aydınlatmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilinçli enerji tüketiminin önemine dikkati çekmek amacıyla Kiğılı, 14-17 Ocak'ta lojistik merkezi ve genel merkez de dahil olmak üzere tüm Kiğılı noktalarını karartıyor.

Birbirinden başarılı farkındalık çalışmalarına imza atan Kiğılı, bu kez de “Enerji Tasarrufu Haftası” için harekete geçti.

“Geleceği aydınlatmak için gereksizse söndür!” başlığı taşıyan kampanyayla şirket öncelikle, 4 gün boyunca tüm mağazalarındaki enerji kullanımını yüzde 50 azaltacağını açıkladı.

Aynı kapsamda, lojistik merkezindeki aydınlatmalar da 07.30 ile 16.30 saatleri arasında, mağazalarda ise vitrin dışındaki alanlar 10.00-12.00 saatleri arasında bölgesel olarak kapanacak. Kiğılı bünyesinde ayrıca, aktif şekilde kullanılmayan bütün elektrikli ürünler de prizden çıkarılarak, tasarruf sağlanacak.

- 60 hanenin bir aylık enerji kullanımı kadar tasarruf etme hedefi

Kiğılı’nın doğa ve çevre dostu marka olmasının birçok örneği de bulunuyor. İzmir’in Kınık bölgesinde 5 bin fidanlık bir ormanı doğa ile buluşturan Kiğılı, her ay 15-17 ton kağıt atığı geri dönüşüme kazandırıyor ve yılda yaklaşık 3 bin 468 ağaca hayat veriyor.

Aynı vizyonla başlatılan “Geleceği aydınlatmak için gereksizse söndür!” kampanyasıyla ise 60 hanenin bir aylık enerji kullanımı kadar tasarruf edilmesi hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi
Borsa’da tarihi rekorBorsa’da tarihi rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kiğılı,

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Bugün son gün! Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

Bugün son gün! Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Dönmez: “Türkiye’de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz”

Bakan Dönmez: “Türkiye’de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz”

TSB/Benli: Hasar durumunda sadece sigorta şirketinize başvurun

TSB/Benli: Hasar durumunda sadece sigorta şirketinize başvurun

Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı

Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı

Hayatı ve sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenlere 5 yıla kadar hapis yolda

Hem para cezası hem de 5 yıl hapis cezası var

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.