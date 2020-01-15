Kiğılı, geleceği aydınlatmak için ışıkları kapatıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin moda markalarından Kiğılı, “Enerji Tasarrufu Haftası” kapsamında “Geleceği aydınlatmak için, gereksizse söndür!” kampanyasıyla genel merkez ve mağazalarını karartırken, geleceği aydınlatmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilinçli enerji tüketiminin önemine dikkati çekmek amacıyla Kiğılı, 14-17 Ocak'ta lojistik merkezi ve genel merkez de dahil olmak üzere tüm Kiğılı noktalarını karartıyor.

Birbirinden başarılı farkındalık çalışmalarına imza atan Kiğılı, bu kez de “Enerji Tasarrufu Haftası” için harekete geçti.

“Geleceği aydınlatmak için gereksizse söndür!” başlığı taşıyan kampanyayla şirket öncelikle, 4 gün boyunca tüm mağazalarındaki enerji kullanımını yüzde 50 azaltacağını açıkladı.

Aynı kapsamda, lojistik merkezindeki aydınlatmalar da 07.30 ile 16.30 saatleri arasında, mağazalarda ise vitrin dışındaki alanlar 10.00-12.00 saatleri arasında bölgesel olarak kapanacak. Kiğılı bünyesinde ayrıca, aktif şekilde kullanılmayan bütün elektrikli ürünler de prizden çıkarılarak, tasarruf sağlanacak.