Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri esasları belirlendi

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk boğazları bölgesinde, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, askeri gemiler ve askeri tesisler yönetmelik kapsamı dışında olacak. Ancak yabancı bayraklı askeri gemilerin askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve çıkışları yönetmelik kapsamında kalacak.

Türk boğazlarını kullanan gemilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri yönetmelik kapsamı dışında olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kıyı tesisleri ile özelleştirme sonucu işletme/imtiyaz hakkı elde eden kuruluşlar tarafından işletilen kıyı tesislerine verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri yönetmelik kapsamı dışında olup, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün (İdare) kontrol ve denetimine bağlı olarak verilmeye devam edecek.