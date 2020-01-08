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  4. Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri esasları belirlendi

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri esasları belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri esasları belirlendi

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk boğazları bölgesinde, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, askeri gemiler ve askeri tesisler yönetmelik kapsamı dışında olacak. Ancak yabancı bayraklı askeri gemilerin askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve çıkışları yönetmelik kapsamında kalacak.

Türk boğazlarını kullanan gemilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri yönetmelik kapsamı dışında olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kıyı tesisleri ile özelleştirme sonucu işletme/imtiyaz hakkı elde eden kuruluşlar tarafından işletilen kıyı tesislerine verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri yönetmelik kapsamı dışında olup, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün (İdare) kontrol ve denetimine bağlı olarak verilmeye devam edecek.

Yönetmelik kapsamında İdare tarafından belirlenen hizmet sahalarında kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti verecek kuruluşlar, hizmet izin belgesi başvurusunda bulunabilmek amacıyla İdareden faaliyet lisansı alacak.

İdare, yönetmelik kapsamında kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti vermek isteyen her bir kuruluşa, yönetmelikte belirtilen teknik, mali ve idari yeterlikleri sağlamaları kaydıyla, verebileceği hizmetin sınırlarını tanımlayan A, B ve C sınıfı faaliyet lisansı verecek.

A, B ve C sınıfı hizmet sahalarını belirleyen İdare, yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip 15 gün içinde bu hizmet sahalarını ilan edecek. Bu sahalardaki kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetleri yine A, B ve C sınıfı faaliyet lisansına sahip olup İdare tarafından belirlenen ilave şartları da sağlayan hizmet izni ile yetkilendirilmiş teşkilatlar tarafından verilecek.

A sınıfı faaliyet lisansına sahip kuruluşlar bütün hizmet sahalarında, B sınıfı faaliyet lisansına sahip kuruluşlar B ve C hizmet sahalarında, C sınıfı faaliyet lisansına sahip kuruluşlar ise yalnız C hizmet sahalarında hizmet verebilecek.

İdare gerekli gördüğü hal ve zamanlarda kamu yararı ile seyir emniyeti, can, mal, deniz ve çevre güvenliği hususlarını göz önünde bulundurmak suretiyle hizmet sahalarında birleştirmeler veya değişiklikler yapabilecek.

İdare, değişikliklere bağlı olarak faaliyet lisansı düzeyini değiştirebilecek, yeni faaliyet lisansı düzeyine göre yetkilendirme yapabilecek.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri kapsamında meydana gelebilecek deniz kazalarına veya kazaya yakın olayları inceleme ve araştırma için gerekli görülen hallerde İdare Kusur Tespit ve Değerlendirme Komisyonu kurabilecek.

Kusur Tespit ve Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde gerekli görülen durumlarda uyarma, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanması, faaliyet izninin 3 aydan 1 yıla kadar askıya alınması, hizmet izin belgesi iptali gibi idari yaptırım kararı verilebilecek.

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