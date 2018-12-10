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Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.12.2018 17:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '1 Ocak'tan itibaren bütün CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacaktır' dedi.

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe sağlıklı bir demokrasi içinde hazırlanmadı. Sakat bir bütçedir. Demokrasiye inanan herkesin hayır demesi gereken bir bütçedir. 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2200 TL olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

1 Ocak 2019'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Daha öncede 2016 yılında düşük rakam göstermişlerdi, bizim bütün belediyelerde dedik "asgari ücret bin 500 lira olacak" ve bin 500 lira olacak.

KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYACAĞIZ

Bizim belediyelerde ve kazanacağımız belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Bu birinci öngörümüz. İkinci öngörümüz şu: Bize ait olmayan ama kazanacağımız belediyelerde hiçkimsenin işine son vermeyeceğiz, hiç kimsenin işiyle gücüyle uğraşmayacağız. Yani kul hakkı yemeyeceğiz. Çalıştığın sürece biz ve arkadaşlarımız yanınızda olacak.

BUNUN GARANTİSİ BENİM

Bu kürsüden ilan ediyorum. 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak ve yeni kazandığımız belediyelerde de bu böyle olacak. Bunun garantisi benim.

ORTA VADELİ PLAN NEDEN ZAMANINDA YAYINLANMADI?

Orta vadeli plan neden zamanında yayınlanmadı? Parlamentoya saygı gösteren bir yürütme organı kanun teklifi çıkmadan o konuda çaba harcamaz. 2019 bütçesi hangi koşullarda hazırlandı. Daha önceki bütçeler gibi belli koşullarda hazırlanmış değil. 2 temel alana dikkat etmemiz lazım. Bir ekonomik kriz döneminde hazırlanmıştır ve krizin daha da derinleşmesi beklenmektedir. Ve sivil darbe döneminde hazırlanmıştır. Toplumun hangi sorunlarına çözüm üretmektedir.

BU BÜTÇE ASGARİ ÜCRETLİNİN YARASINA MERHEM OLUYOR MU?

Asgari ücretin altında ücret alan 1 milyon 800 kişi var. Bu bütçe bunların yarasına merhem oluyor mu? Hayır. Asgari ücretlilerle ilgili, 6 milyon 700 bin kişinin yarasına merhem oluyor mu? İşsizlikle mücadele hepimizin görevi. Size iki fotoğraf göstereceğim. Fotoğraflardan ikisi de Kilis'te çekiliyor. Türkiye İş Kurumunun 1 yıldan az süre çalışmak için işçi ilanına başvuran vatandaşlar. 16 yıldır Türkiye'nin geldiği nokta bu. Elinizi vicdanınıza koyun bu iki fotoğrafa bakın. Bunu 16 yılın sonunda söylüyoruz.

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CHP Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
helal olsun çalışanlarına değer verenlere
şu şartlarda 3000 bin bile yetmez. neyse Allah reise uzun ömürler versin biz aç kalırız açlıktan kim ölmüş ki... :)))
desene CHPli belediyelerde çalışmak ayrıcalıktır
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