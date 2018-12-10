Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe sağlıklı bir demokrasi içinde hazırlanmadı. Sakat bir bütçedir. Demokrasiye inanan herkesin hayır demesi gereken bir bütçedir. 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2200 TL olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

1 Ocak 2019'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Daha öncede 2016 yılında düşük rakam göstermişlerdi, bizim bütün belediyelerde dedik "asgari ücret bin 500 lira olacak" ve bin 500 lira olacak.

KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYACAĞIZ

Bizim belediyelerde ve kazanacağımız belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Bu birinci öngörümüz. İkinci öngörümüz şu: Bize ait olmayan ama kazanacağımız belediyelerde hiçkimsenin işine son vermeyeceğiz, hiç kimsenin işiyle gücüyle uğraşmayacağız. Yani kul hakkı yemeyeceğiz. Çalıştığın sürece biz ve arkadaşlarımız yanınızda olacak.