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Kılıçdaroğlu’ndan ‘asgari ücret’ açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, '2 bin 200 TL'lik Asgari Ücreti CHP'nin bütün belediyelerinde 1 Ocak'tan itibaren uygulayacağız' dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘asgari ücret’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: ‘AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak oyları ile 2019 bütçesi kabul edildi. Bu bütçe vatandaşa bir şey getirmiyor. 2 bin 20 lira açıklamışlar neden 2 bin 200 lira değil? 2 bin 200 lirayı CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağız. Ocak’la Mart arasındaki farkı onlara ödeyeceğiz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Yarın kazandığımızda bir işçinin işine son verirse o işçi beni bulsun. Beraber gideceğiz ve o işçi işine geri dönecek’ dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, '2 bin 200 TL'lik Asgari Ücreti CHP'nin bütün belediyelerinde 1 Ocak'tan itibaren uygulayacağız' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: ‘AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak oyları ile 2019 bütçesi kabul edildi. Bu bütçe vatandaşa bir şey getirmiyor. 2 bin 20 lira açıklamışlar neden 2 bin 200 lira değil? 2 bin 200 lirayı CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağız. Ocak’la Mart arasındaki farkı onlara ödeyeceğiz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Yarın kazandığımızda bir işçinin işine son verirse o işçi beni bulsun. Beraber gideceğiz ve o işçi işine geri dönecek’ dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2019 asgari ücret

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