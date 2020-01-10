FİNANS
  4. Kilogramı bin TL’den satılan Anzer Balı’nın bu yıl ki üretiminin yüzde 70’i satıldı

Kilogramı bin TL’den satılan Anzer Balı’nın bu yıl ki üretiminin yüzde 70’i satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

RİZE (İHA)

Kilogramı bin TL’den satılan Anzer Balı’nın bu yıl ki üretiminin yüzde 70’i satıldı

RİZE (İHA)

Kilogramı bin TL’den satılan Anzer Balı’nın bu yıl ki üretiminin yüzde 70’i satıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Mücevher ihracatı 2019’da rekor kırdı; 7,2 milyar dolarMücevher ihracatı 2019’da rekor kırdı; 7,2 milyar dolar
Çilek, üreticisinin yüzünü güldürdüÇilek, üreticisinin yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe

Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe

TÜİK - İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)

TÜİK - İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

TİM üyelerinden yıllık aidat almayacak

Artık yıllık aidat almayacak!

İşsizlik oranı yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik rakamları açıklandı

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.