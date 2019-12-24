FİNANS

Kilosu 140 lira olan Kastamonu pastırması, gramla satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 10:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ünlü gurme Vedat Milor başta olmak üzere gastronomi uzmanlarının övgüyle bahsettiği Kastamonu Pastırması, kilosu 140 liradan satılıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle vatandaşlar, Kastamonu pastırmasından tadabilmek için gramla satın alıyor.

Kilosu 140 lira olan Kastamonu pastırması, gramla satılıyor

Ünlü gurme Vedat Milor’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da lezzetini beğendiği Kastamonu pastırması üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gastronomi alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden Kastamonu’da tespit edilen 812 çeşit yemeğin başlıca yiyecekleri arasındaki Kastamonu pastırması, kilosu 140 liradan satılıyor. Fiyatı nedeniyle dar bütçeli vatandaşların gramla satın alabildiği Kastamonu pastırması her şeye rağmen büyük rağbet görüyor. Tek bir dilimi 4 gram gelen Kastamonu pastırması, hem inceliği hem de lezzetiyle beğeni topluyor.

“Pastırmamıza tadını Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımız veriyor”

Kastamonu pastırmasına tadını Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının verdiğini söyleyen Pastırma Üreticisi Turgay Kapucuoğlu, “Kastamonu pastırması, pastırma yazı dediğimiz dönemlerde yani Eylül, Ekim ve Kasım aylarında bölgemizde bulunan hayvanların sırt kısımlarından yapılıyor. Kastamonu pastırması fırında kuruma pastırma değildir, bizim pastırmamız tamamen doğal şartlarda güneş ve hava ile kurutulmaktadır. Bunu zaten artık herkes biliyor. Bizim pastırmamız bu yüzden Kayseri pastırmasına göre biraz daha kurudur. Pastırmamız kuru olduğu için biz, pastırmayı bıçakla keseriz, ince ince doğrarız, tel tel olur. Bu da daha güzel yenilmesine, daha tatlı ve lezzetli olmasına nedendir. Tabii ki bundan Taşköprü sarımsağının da önemi büyüktür” dedi.

“Pastırmamızı kilosu 140 liradan satıyoruz”

Kastamonu pastırmasının sırt etinden yapıldığını işaret eden Kapucuoğlu, bu yüzden kilosonu 140 liradan sattıklarını belirterek, “Bir dilim pastırmamızda 4 gram gelmektedir, o da yaklaşık olarak 56 kuruşa tekabül etmektedir. Pastırmayı sırt etinden yaptığımız için sırt etin fiyatı şu an kasaplarda kilosu 65-70 liradır. Özellikle bizim yani Kastamonu pastırmamız, pastırma olabilmesi için kurutulurken yarı yarıya fire vermektedir” diye konuştu.

“Bence kalitesine göre fiyatı uygundur”

Kastamonu pastırmasının şu an 140 liradan satıldığına dikkati çeken müşterilerden İrfan Salcı ise, “Biz, Kastamonu pastırmasının doğal ortamlarda yetiştiğine inanıyoruz. Birçok işletmemizde de böyle, bence kalitesine göre fiyatı uygun. Kastamonu’da her evde hemen hemen mutlaka pastırma vardır. Fiyatlar biraz daha uygun olsa daha iyi olacak ama şu anki ekonomik durumda elverdiği şekilde bence 140 lira uygundur. Biz, ailecek ayda yaklaşık 1 kilo pastırma tüketiyoruz, bunu tarhanada kullanıyoruz, bazen de ekmek yaptırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kastamonu pastırması, doğal şartlarda üretiliyor”

Kastamonu pastırmasının doğal şartlarda üretildiğini söyleyen Pastırma üreticisi Sedat Tabakoğlu da, “Kastamonu pastırması, doğal şartlarda pastırma yazında yapılan ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yayla hayvanlarını kullanarak yapmış olduğumuz bir üretimdir. Kayseri pastırması ise artık fabrikasyona dönmüştür yani katkı maddesi kullanılarak yapılan bir üretimdir” ifadelerini kullandı.

“Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından çok üstündür”

Kendisinin haftada 500 gram civarında pastırma tükettiğini söyleyen müşterilerden Oğuz Gökmen ise, “500 gram pastırmayı tek başına yiyorum. Kastamonu pastırmasının lezzetine bakan herkes, tadına baktıktan sonra hangisinin lezzetli olduğunu anlayacaktır. Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından çok çok üstündür” dedi.

“Ayda 1-1,5 kilo civarında pastırma tüketiyorum”

Ayda 1-1,5 kilo civarında pastırma tükettiğini anlatan müşterilerden Murat Kaya da, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Kastamonu pastırması bir numaradır Türkiye genelinde. Sarımsağı ile diğer üretimiyle ön plana çıkmaktadır. Kastamonu pastırması, zamanında ve gerekli olgunlaşmadan sonra satışa sunuluyor. Kendimiz de bu pastırmayı tüketmekteyiz. Kastamonu’da pastırmanın kilosu 140 lira, ekmeklik pastırma ise 150 liradır. Ben, ayda ortalama 1 kilo, 1.5 kilo kadar tüketiyorum. Ben, Kayseri’ye de gittim, Kayseri pastırmasını da tattım, Kastamonu pastırmasının yanından bile geçmiyor” diye konuştu.

“Emekliye göre fiyatı çok ucuz değil”

Emekliye göre pastırmanın pahalı olduğuna işaret eden müşterilerden Şakir Acar da, “Yıllardan beri pastırma alırım, lezzeti çok iyidir. Emekliye göre fiyatı çok ucuz değil, fiyatı şu an 140 lira olmuş” dedi.
KAYNAK:İHA

PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
En yüksek asgari ücret bu ülkede!En yüksek asgari ücret bu ülkede!
Mobilya ithalatı yüzde 12 azaldıMobilya ithalatı yüzde 12 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pastirma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Onlarca personel alınacak!

Onlarca personel alınacak!

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılda uçuşta telefonlarını kapatmayan ve sigara içenlere kesilen ceza artacak

Cezası 17 bin TL'ye yükseldi

Yılbaşı alışverişlerinde siber saldırılara karşı 12 öneri

Yılbaşı alışverişlerinde siber saldırılara karşı 12 öneri

Çalışanlara yabancı dil eğitimi

Çalışanlara yabancı dil eğitimi

Resmen yürürlükte! Süresi 4 yıla çıkarıldı

Resmen yürürlükte! Süresi 4 yıla çıkarıldı

Öğrencilere profesyonel iş imkanı

Öğrencilere profesyonel iş imkanı

17 yıl sakladı! Hatalı basım eski 250 bin lirayı bugünkü 250 bin liraya satmak istiyor

250 bin liraya satmak istiyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.