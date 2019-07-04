FİNANS

Kilosu 8 bin lira, taleplere yetişemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Sivaslı arıcı Murat Çınar, kilosu 5 bin lira ile 8 bin lira arasında satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor.

Kilosu 8 bin lira, taleplere yetişemiyor

Sivas’ın Hafik ilçesi Pusat köyünde arıcılık yapan Murat Çınar, yaklaşık 2 yıldır arı sütü üretimi yapıyor. Önce bal üretimi yapan Çınar, baldan istediği geliri elde edemeyince arı sütü üretimine başladı. Arı sütü, kozmetik sektöründen ilaç sektörüne kadar birçok sektörde kullanılıyor. Çınar, ürettiği arı sütünün kilosunu 5 bin lira ile 8 bin bin lira arasında satıyor. Talebin çok olduğunu dile getiren Çınar, hedefinin yılda 100 kilogram arı sütü üretmek olduğunu söyledi.

AW745707_05

'TÜRKİYE'DE TALEP KARŞILANMIYOR'

Murat Çınar, Türkiye’de arı sütü talebinin karşılanamadığını belirterek, “Arıcılık yapıyorum ve arı sütü üretiyoruz. Arı sütü üretim az, talep ise çok. Memlekette bal üretimi çok var ama arı sütü üretimi az. Sivas’ta hiç yok. Arı sütünün kilosu 5 bin lira ile 8 bin lira arasında satışı var. Bal gibi değil, pazar arama sıkıntısı yok. Tam tersi insanlar size ulaşabiliyor, ihtiyaç çok. Arı sütü genelde kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor. Türkiye’de de bu talep karşılanamıyor. Üretimi biraz zor ama satışında sıkıntımız yok. Talep çok” dedi.

1 YILDA 45-40 KİLO ÜRETİYOR

Çınar, bir yılda yaklaşık 45-50 kilo kadar üretim yaptığını dile getirerek, “Daha önce bal üretimi yapıyorduk. Satışta zorlanıyorduk hem de fiyatlar düşüktü. Arı sütünde ise bir yılda 45-50 kilo kadar üretiyoruz ama bu tabii daha çok üretilebilir. Bizim eksiklerimiz var. İşi rabbimin izni ile büyüteceğiz. Türkiye’de arı sütü üretimi talebin yüzde 5’i kadardır. Ama artış var, daha düşüktü şuanda yüzde 5, yüzde 10’larda üretim var. Gerisini dışarıdan karşılıyor. Biz 50 kilo kadar üretiyoruz. Türkiye’de 10 kilonun üzerinde üreten 10-15 kişi anca var. Gerisi 2 kilo, 5 kilo civarında üretiyor. Ancak 100 kilo, 120 kilo üreten ağabeylerimiz de var. Biz de rabbimin izni ile 100 kiloları göreceğiz“ şeklinde konuştu.

AW745707_08

Hasadı bir hayli zahmetli olan, işçi bal arılarının ürettiği kremsi beyaz veya soluk sarımsı sütsü bir salgı olan arı sütü, petek içerisinde bulunan çerçevelerden tahta kaşıklarla çıkartılarak özenle cam kaplara aktarılıyor. Ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor.

KAYNAK:İHA

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldıTrafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı
82 yıllık hayal gerçek oldu!82 yıllık hayal gerçek oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sivas arı sütü

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak Türk makarnasına yasak getirdi

Irak Türk makarnasına yasak getirdi

Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı

Türkiye’nin en uzun 3. tünelinde kazı çalışmaları tamamlandı

82 yıllık hayal gerçek oldu!

Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı

Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı

TESK'ten vatandaşlara 'kuruşlarınızı isteyin' çağrısı

Vatandaşlara önemli uyarı! Kuruşlarınızı isteyin

Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat

Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.