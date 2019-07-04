Kilosu 8 bin lira, taleplere yetişemiyor

Sivas’ın Hafik ilçesi Pusat köyünde arıcılık yapan Murat Çınar, yaklaşık 2 yıldır arı sütü üretimi yapıyor. Önce bal üretimi yapan Çınar, baldan istediği geliri elde edemeyince arı sütü üretimine başladı. Arı sütü, kozmetik sektöründen ilaç sektörüne kadar birçok sektörde kullanılıyor. Çınar, ürettiği arı sütünün kilosunu 5 bin lira ile 8 bin bin lira arasında satıyor. Talebin çok olduğunu dile getiren Çınar, hedefinin yılda 100 kilogram arı sütü üretmek olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE'DE TALEP KARŞILANMIYOR'

Murat Çınar, Türkiye’de arı sütü talebinin karşılanamadığını belirterek, “Arıcılık yapıyorum ve arı sütü üretiyoruz. Arı sütü üretim az, talep ise çok. Memlekette bal üretimi çok var ama arı sütü üretimi az. Sivas’ta hiç yok. Arı sütünün kilosu 5 bin lira ile 8 bin lira arasında satışı var. Bal gibi değil, pazar arama sıkıntısı yok. Tam tersi insanlar size ulaşabiliyor, ihtiyaç çok. Arı sütü genelde kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor. Türkiye’de de bu talep karşılanamıyor. Üretimi biraz zor ama satışında sıkıntımız yok. Talep çok” dedi.