Kilosunu yüz eurodan satıyor! Para basıyor

Adana’da lavanta yetiştiren İrfan Yüksek, ürettiği lavanta yağının kilosunu 100 avro fiyatla satıyor. Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, “Ekonomimize yapılan saldırılardan bu girişimcilerle korunabiliriz” dedi.

Lavanta bahçesini ve yağ tesislerini ziyaret eden GED Başkanı Esra Özden, ekonomiye yapılan saldırıların bu tür girişimler ve girişimciler sayesinde sonuçsuz kalacağını söyledi. Özden, Çukurova Bölgesi’nin yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle sayısız fırsatlar sunduğunu da vurguladı.

Tıbbi aromatik bitkilerde fırsat

Özellikle tıbbi aromatik bitkilerde Çukurova’nın hem verimli toprak yapısına hem de güçlü bir ar-ge altyapısına sahip olduğunu belirten GED Başkanı Özden, genç girişimcilere, bu alana yönlenmelerini önerdi. Özden, “Çok sayıda ürün çeşidi bulunan tıbbi aromatik bitkilerde üretime lavanta ile başlanabilir. Bu ürün parfümeriden ilaca, kozmetikten gıdaya kadar birçok alanda kullanılabilir” dedi.

Dünyanın en bereketli Çukurova topraklarında genellikle düşük katma değerli üretim gerçekleştirildiğini belirten Özden, “Genç girişimcilere yeni alanlar açmak zorundayız. İlaç ve kozmetik sektöründe Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi ve ÇÜ Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nün de desteğiyle bu alanda yeni girişimcilere ve başarı öykülerine fırsat sunmalıyız” diye konuştu.