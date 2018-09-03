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Kilosunu yüz eurodan satıyor! Para basıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

Adana’nın Karaisalı ilçesinde 10 dönümlük arazide lavanta yetiştiren girişimci Ziraat Mühendisi İrfan Yüksek, kendi tesislerinde ürünün yağını çıkarıp kilosunu 100 eurodan satıyor.

Kilosunu yüz eurodan satıyor! Para basıyor

Adana’da lavanta yetiştiren İrfan Yüksek, ürettiği lavanta yağının kilosunu 100 avro fiyatla satıyor. Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, “Ekonomimize yapılan saldırılardan bu girişimcilerle korunabiliriz” dedi.

Lavanta bahçesini ve yağ tesislerini ziyaret eden GED Başkanı Esra Özden, ekonomiye yapılan saldırıların bu tür girişimler ve girişimciler sayesinde sonuçsuz kalacağını söyledi. Özden, Çukurova Bölgesi’nin yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle sayısız fırsatlar sunduğunu da vurguladı.

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Tıbbi aromatik bitkilerde fırsat

Özellikle tıbbi aromatik bitkilerde Çukurova’nın hem verimli toprak yapısına hem de güçlü bir ar-ge altyapısına sahip olduğunu belirten GED Başkanı Özden, genç girişimcilere, bu alana yönlenmelerini önerdi. Özden, “Çok sayıda ürün çeşidi bulunan tıbbi aromatik bitkilerde üretime lavanta ile başlanabilir. Bu ürün parfümeriden ilaca, kozmetikten gıdaya kadar birçok alanda kullanılabilir” dedi.

Dünyanın en bereketli Çukurova topraklarında genellikle düşük katma değerli üretim gerçekleştirildiğini belirten Özden, “Genç girişimcilere yeni alanlar açmak zorundayız. İlaç ve kozmetik sektöründe Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi ve ÇÜ Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nün de desteğiyle bu alanda yeni girişimcilere ve başarı öykülerine fırsat sunmalıyız” diye konuştu.

Hobi olarak başlamıştı

Girişimci Ziraat Mühendisi İrfan Yüksek ise lavanta yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını, fideleri Bulgaristan’dan getirttiğini belirtti. 10 dönümlük arazi üzerinde lavanta ektiğini kaydeden Yüksek, bu yıl hasat yapacağını vurguladı. Lavanta çiçeklerinin yağını çıkardığı bir de tesis kurduğunu ifade eden Yüksek, “Bir dönümden bir tonluk çiçek alıyoruz. Bir tonluk çiçekten de ortalama 25 kilogramlık lavanta yağı elde ediyoruz” diye konuştu.

Yüksek, kilosunu 100 euro fiyatla satmak üzere bir firmayla anlaşma yaptığı lavanta yağının dünya piyasalarında en çok işlem güren 15 uçucu yağdan biri olduğunu da dile getirdi. İrfan Yüksek, “Bu yağı işleyip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürürsek, kilogramda 100 avro yerine bin avro da kazanabiliriz. Bunun içinse yetiştirici ve işleyici girişimcilerin teşvik edilmesine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Yüksek, lavanta yetiştiriciliğinin birçok tarım ürününden daha kolay bir iş olduğunu da sözlerine ekledi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
lavanta yağı lavanta Adana

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