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Kimlik, ehliyet ve pasaport randevularında yeni dönem

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Kimlik, ehliyet ve pasaport için 61 güne kadar uzayan randevu sürelerine son verildi. Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.

Kimlik, ehliyet ve pasaport randevularında yeni dönem

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl Nisan ayında başlatılan, "3'ü Bir Yerde" uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 adet pasaport basıldı. Nüfüs müdürlüklerinde artırılan kapasite ve personel sayısı randevu alma sürelerini kısalttı. Daha önce yoğunluktan dolayı 61 güne kadar uzayan randevu süreleri bir güne düşürüldü.Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.

İçişleri Bakanlığı, geçen yıl 2 Nisan 'da kimlik, sürücü belgesi, pasaport "3'ü Bir Yerde" uygulamasını hayata geçirmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti.Böylece kimlik, sürücü belgesi, pasaport tek bir yerden il, ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmıştı. 2 Nisan'da başlayan "3'ü Bir Yerde" uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 pasaport basıldı.
2016 yılından bu yana basılan yeni çipli kimlik kartı sayısı ise 39 milyon 343 bin 355 oldu.

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NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN KAPASİTESİ VE PERSONEL SAYISI ARTIRILDI

Uygulama ilk başladığı günlerde vatandaşların yoğun talepleri, randevu sürelerinde aksamalara neden oldu. Yoğun talep yüzünden büyük şehirlerde, 61 güne kadar uzayan sürelere randevular verilebildi.

İçişleri Bakanlığı randevu sürelerinin uzaması sonucunda oluşan vatandaş memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için nüfus müdürlüklerinin kapasitesi ve personel sayısını artırdı.

RANDEVU SÜRESİ BİR GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Nüfüs müdürlüklerinin kapasitesinin artırılmasıyla birlikte 61 güne kadar uzayan randevu sürelerine son verildi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde dahil olmak üzere randevu süresi bir güne düşürüldü.Böylece yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.

KİMLİK, EHLİYET, PASAPORT ALMAK İSTEYENLER RANDEVU TARİHİNİ KENDİLERİ BELİRLEYEBİLİYOR

Kimlik, ehliyet ve pasaport almak isteyenler yeni sistemde randevu tarihi ve saatini kendisi belirleyebiliyor. Ayrıca 65 yaş önceliği ile yaşlı vatandaşlar sıra beklemeden işlemlerini yapabiliyor.

ACİL DURUMLARDA RANDEVUSUZ KOTA SAYISI 4 KATINA ÇIKARILDI

Acil durumlar sebebiyle randevu almak isteyenlere nüfus müdürlüklerinde verilen randevusuz kota sayısı 4 kat artırıldı.

TELEFON YA DA İNTERNETTEN RANDEVU ALINABİLİYOR

Vatandaş memnuniyetini artırmak için ALO 199 Mobil uygulama, https://randevu.nvi.gov.tr adresi ve ALO 199 iletişim hattından Türkiye'nin her yerindeki il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alabiliyor.

GÜNLÜK ORTALAMA 80 BİN BAŞVURU GELİYOR

Nüfüs müdürlükleri, mevsimsel ve dönemsel farklılıklarla birlikte 3 belge tipinde günlük ortalama 80 bin başvuru alıyor. En yüksek başvuru yeni randevu sisteminin devreye girmesinden sonra yapıldı. 172 bin başvuru alındı.

2 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİYOR

Uygulama ilk başladığı zamanlarda belgeler başvuru sahiplerine ; İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 10 günde teslim edilirken, şu anda İstanbul ve Ankara'da başvuru tarihinden itibaren ortalama 2 gün; İzmir'de ise ortalama 3 gün içerisinde ulaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kimlik ehliyet pasaport

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
para bitmiş
Aferin böyle olun canımı yiyin.
teşekkür ederiz iyi haber
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