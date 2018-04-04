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Kimlik kartı, Pasaport, Sürücü belgesi alacaklar dikkat!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Kimlik kartı satış bedeli, pasaport, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedellerinin tahsilatları vergi dairesi müdürlükleriyle gelir servisi bulunan mal müdürlükleri, anlaşmalı bankalar ve PTT vasıtasıyla yapılabilecek.

Kimlik kartı, Pasaport, Sürücü belgesi alacaklar dikkat!

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, TC kimlik kartı satış bedeli, pasaport harcı, pasaport değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve sürücü belgesi değerli kağıt bedeli tahsilatlarının vergi dairesi müdürlükleriyle gelir servisi bulunan mal müdürlüklerinin yanı sıra 17 anlaşmalı banka ve PTT vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Duyuruda, başkanlığa ait "www.gib.gov.tr" internet adresindeki sanal pos uygulamasından kredi ve banka kartlarıyla tahsilat için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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