Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresinin 60 günden 10 güne indirileceğini açıkladı.

YENİ RANDEVU SİSTEMİ HAYATA GEÇECEK

Erdoğan, "Yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek trafik kazalarını yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Yeni randevu sitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz" dedi.

