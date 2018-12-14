FİNANS

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirilecek.

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresinin 60 günden 10 güne indirileceğini açıkladı.

YENİ RANDEVU SİSTEMİ HAYATA GEÇECEK

Erdoğan, "Yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek trafik kazalarını yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Yeni randevu sitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İkinci 100 Günlük Eylem Planı randevu sistemi

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