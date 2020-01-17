Kimya sektörünün ticaret açığı yeni yatırımlarla giderilecek

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Armağan Vurdu, geçen yıl ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör olan kimyanın başarısında devreye giren yatırımların etkili olduğunu belirterek, "Aliağa ve Yumurtalık'ta kimyayla ilgili endüstri bölgelerinin kurulması, yeni yatırımlar yapılması da söz konusu olacak. Buradaki tesislerin kapasiteleriyle orantılı olarak da biz kimya sektöründe yaşadığımız bu açık problemini istikbalde gidereceğiz." dedi. İMMİB, bünyesindeki elektrik ve elektronik, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller, mücevher ve madencilik ürünleri sektörlerinin toplam ihracatı geçen yıl 62,2 milyar dolara ulaştı ve birlik yeni ihracat rekoru kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre İMMİB'e bağlı sektörler Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 34,5'ini karşılarken, bu sektörlerin dış satımı 2018'e göre yüzde 1,7 yükseldi. İMMİB Genel Sekreteri Vurdu, AA muhabirine birliğin geçen yıl elde ettiği başarıları değerlendirdi.

Birlik bünyesindeki hizmetle ilgili sektörlerin ihracatının da yıl sonu itibarıyla 50-55 milyar dolar bandında bir rakama oturacağını tahmin ettiklerini söyleyen Vurdu, İMMİB bünyesinde mal ve hizmet ticareti gerçekleştiren 7 birliğin dış satımının Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini temsil ettiğini belirtti. Vurdu, "İMMİB'e bağlı bazı sektörlerde artış, bazılarındaysa bir miktar azalış kaydettik. Dünya genelinde birçok bölgedeki karışıklıklar ve yükselen korumacılık trendi geçen sene etkisini gösterdi. Türkiye'nin korumacılıktan etkilenen ürünlerinin miktarı 2018'de 7 milyar dolarken, geçen yıl 11 milyar dolar oldu. Buna rağmen güzel bir performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu. Ticareti etkileyen bir diğer faktörün ise "ABD'nin Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) programından çıkarması" olduğuna dikkati çeken Vurdu, "Yaklaşık 1,7 milyar dolarlık ürün bu şekilde ABD'ye gidiyordu. Burada bizim maden sektörümüzden doğal taşlar, demir ve demir dışı sektörümüz ve mücevherat sektörümüzle ilgili ürünler GSP kapsamındaydı. ABD bu alanlarda belli bir ivme yakaladığımızı ve ekonomik gelişmişlik düzeyimizin yükseldiğini belirterek bizi programdan mezun etti." dedi.

- "Kümelenme projeleri kapsamında 24 program yürütüyoruz" İMMİB bünyesinde ihracatçılara hizmet ederken Ticaret Bakanlığı'nın sağladığı imkanları kullandıklarını belirten Vurdu, geçen yıl bütün bağlı sektörlerle 31 alım heyeti, 38 ticaret heyeti ve 29 milli katılım fuarı gerçekleştirdiklerini ve yoğun programlar neticesinde ihracatçıların bu ihracat rakamlarına ulaşmalarına katkıda bulunduklarını anlattı. Armağan Vurdu, ihracatçıların gayretlerini destekleyici projeler de yürüttüklerine işaret ederek, şunları söyledi: "Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projeleri (URGE) kapsamında 23, Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projeleri (HİSER) kapsamında 1 olmak üzere, rekabetçiliği artırmak için 24 kümelenme programımız var. Geçen yıl yaklaşık 40 farklı ülkeye ihracatçıları götürme imkanı bulduk. Yani dünyayı karış karış dolaşıp nerede pazar var nerede imkan var araştırıyoruz ve ürünlerimizin bu pazarlarda yer bulması için gayret gösteriyoruz." - Mineral yakıt ve yağların ihracatında Star ve TÜPRAŞ etkisi

Geçen yıl 20,6 milyar dolar ihracata imza atan ve değer bazında ihracatını 3,2 milyar dolar ile en fazla artıran sektör olan kimyevi maddeler ve mamullerinin başarısını da değerlendiren Vurdu, sektörü yaklaşık 16 alt sektörde değerlendirdiklerine işaret etti. İhracatında 2019'da yüzde 85'lik artış kaydedilen mineral yakıt ve yağların bu artışta etkisi en çok olan alt sektör olduğunu belirten Vurdu, mineral yakıt ve yağların ihracatındaki artışı şu şekilde değerlendirdi: "2019'da hem Star rafinerisi bir yeni yatırım olarak Türkiye'de yerini aldı hem de TÜPRAŞ bir yatırım yapmıştı. Onun dışında plastikte, medikalde ve birçok alt ürün grubumuzda da küçük de olsa artışlar gerçekleşti. Türkiye kimyada 20,6 milyar dolar ihracat yapıyor ama yılı yaklaşık 74 milyar dolar gibi bir ithalat rakamıyla kapatacağız gibi görünüyor. Bunun büyük bir kısmı enerjiyle ilgili. Dolayısıyla ciddi bir ticari açık verdiğimiz bir alan. Aliağa ve Yumurtalık'ta kimyayla ilgili endüstri bölgelerinin kurulması, yeni yatırımlar yapılması da söz konusu olacak. Buradaki tesislerin kapasiteleriyle orantılı olarak da biz kimya sektöründe yaşadığımız bu açık problemini de istikbalde gidereceğiz diye düşünüyoruz."

- "Endüstriyel mutfak sektörü ABD'yi radarına aldı" İhracatta bu yılın hedef pazarlarına ilişkin bilgiler de paylaşan Vurdu, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatın payının geçen yıllara göre düştüğünü fakat yine de toplam dış satımın yarısını oluşturarak bir pazar bağımlılığını ifade ettiğini anlattı. Vurdu, AB'nin doğal bir ihracat pazarı olduğunu yine de Türkiye'nin pazar çeşitlenmesi yaşaması gerektiği vurguladı. Armağan Vurdu, İMMİB'in bu sene ABD, Meksika, Brezilya, Şili, Fas, Etiyopya, Kenya, Güney Afrika, İngiltere, Irak, Özbekistan, Hindistan, Çin, Malezya, Güney Kore, Japonya gibi ihracat ana planında yer alan hedef ülkelerin yanı sıra Katar, İspanya, Kanada, Bahreyn, Kamboçya, Vietnam, Estonya, Letonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya, Kolombiya, Hong Kong, Nijerya, Senegal, Peru ve Tanzanya gibi ülkelerle de ticaret heyeti yapmayı planladığını kaydetti. ABD ile ise geçen yıl 100 milyar dolar ticaret amaçlayan görüşmeler gerçekleştirildiğini anımsatan Vurdu, şunları kaydetti: "Burada da yine bizim çalışmalarımızla belirlenen, bizi ilgilendiren sektörlerden maden, mücevher, kimya, beyaz eşya gibi İMMİB bünyesinde yer alan sektörler mevcuttu. Bizim demir ve demir dışı metallerin bünyesinde yer alan endüstriyel mutfaklar, mutfak ürünleri sektörümüz ABD'yi özel olarak radarına almış vaziyette. Korumacılık savaşları çerçevesinde hangi ürün gamında Çin'in ABD'ye ürünleri sınırlanmış bakıyoruz. Örneğin endüstriyel mutfakta ABD'nin Çin'den ithalatı 35 milyar dolar civarında. Çin'in yerini almak adına çok büyük bir alan var gibi görünüyor."