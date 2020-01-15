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  4. KİP 2020'nin ilk mağazasını Samsun'da açtı

KİP 2020'nin ilk mağazasını Samsun'da açtı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

KİP, yeni yılın ilk mağazasını Samsun City Mall'da açarak Türkiye genelindeki mağaza sayısını 64’e ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - KİP, Samsun’da 3'üncü Türkiye genelinde ise 64'üncü mağazasını Samsun'un gözde yerleşim alanlarından Atakum'da hizmete giren City Mall'da açtı.

Yaklaşık 162 metrekare büyüklüğünde olan ve müşteri deneyimine odaklı yeni nesil mağazacılık anlayışı ile tasarlanan mağazada, KİP kış koleksiyonu Samsunluların beğenisine sunuluyor.

Takım elbiseden gömleğe, paltodan triko ve aksesuara KİP erkeğinin güncel ve casual görünümünü destekleyen şık tasarımlar KİP City Mall mağazasında yerini aldı.

Öte yandan, KİP'in Samsun'daki yeni mağazasında ziyaretçileri kış koleksiyonunda yüzde 40 indirim ayrıcalığı bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KİP, Samsun,

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