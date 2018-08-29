Kira ödemelerinde 'lira' dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın birçok kişiyi yakından ilgilendiren, başta alışveriş merkezleri olmak üzere gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları sektör temsilcilerince olumlu karşılandı.

Son zamanlarda dövizde meydana gelen dalgalanmalar, sözleşmeleri yabancı para cinsi üzerinden olan kiracıları mağdur etti. Bakan Albayrak'ın başta alışveriş merkezleri olmak üzere gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları bu konuda sıkıntı yaşayanları rahatlattı.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan döviz kurlarından en fazla alışveriş merkezlerindeki işyerlerinin etkilendiğini dile getirdi.

Konutta dövizle kiralamanın yok denecek kadar az olduğuna işaret eden Taylan, "Kanuni bir düzenlemeyle dövizle yapılan kira sözleşmeleri Türk lirasına çevrilebilir. AVM'lerden de bu konuda bir tepki gelmez çünkü bu hususta çok sıkıntı yaşanıyor. AVM'ler bu konuda sürekli kur düzenlemesine gitmek durumunda kaldıkları için atılacak adımlar bizce de olumlu. Bunun piyasalara ve sektöre de herhangi bir olumsuz yansıması olmaz." değerlendirmesinde bulundu.