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Kira ödemelerinde 'lira' dönemi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın başta alışveriş merkezleri olmak üzere gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları sektör temsilcilerince olumlu karşılandı.

Kira ödemelerinde 'lira' dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın birçok kişiyi yakından ilgilendiren, başta alışveriş merkezleri olmak üzere gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları sektör temsilcilerince olumlu karşılandı.

Son zamanlarda dövizde meydana gelen dalgalanmalar, sözleşmeleri yabancı para cinsi üzerinden olan kiracıları mağdur etti. Bakan Albayrak'ın başta alışveriş merkezleri olmak üzere gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları bu konuda sıkıntı yaşayanları rahatlattı.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan döviz kurlarından en fazla alışveriş merkezlerindeki işyerlerinin etkilendiğini dile getirdi.

Konutta dövizle kiralamanın yok denecek kadar az olduğuna işaret eden Taylan, "Kanuni bir düzenlemeyle dövizle yapılan kira sözleşmeleri Türk lirasına çevrilebilir. AVM'lerden de bu konuda bir tepki gelmez çünkü bu hususta çok sıkıntı yaşanıyor. AVM'ler bu konuda sürekli kur düzenlemesine gitmek durumunda kaldıkları için atılacak adımlar bizce de olumlu. Bunun piyasalara ve sektöre de herhangi bir olumsuz yansıması olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dövizle yapılan tüm alışverişler halkımızın belini büktü"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de dövizle kira sözleşmelerinin sona erdirilmesinin milli paranın korunması açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Palandöken, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda kiralamalarda yabancı para kullanımının sürdürülebilir bir yanının olmadığını ifade ederek, "Dolar bazında kira ödeyenlerin yaşam şartlarında değişiklik olmazken kiraların 2-3 günde birden 3 katına çıkması normal bir durum değildi zaten." dedi.

Döviz kuru nedeniyle esnafın maliyetlerindeki artışın ürün fiyatlarına yansıdığına dikkati çeken Palandöken, "Sayın Albayrak'ın açıklamasıyla bu konuda önemli bir aşama kaydedildi. Dövizle yapılan tüm alışverişler halkımızın belini bükmekte. Bu karar gecikmiş olsa bile fiyatı regüle etme açısından da önemli. Ödemelerin döviz yerine Türk lirası üzerinden yapılacak olması piyasalarda istikrarı sağlayacak." diye konuştu.

Palandöken, piyasadaki panik havasının da dağıldığına işaret ederek, dolar ve avronun da zaman içerisinde rayına oturacağını vurguladı. AA

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Anahtar Kelimeler:
döviz kira Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AVM

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