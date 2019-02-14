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Kira sertifikası ihracına yoğun talep

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının tutarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraca toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Bu tahvil ihracıyla 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5,4 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

Kira sertifikası ihracına yoğun talep

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının tutarı 2 milyar dolar oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildi.

Üç yıl vadeli (21 Şubat 2022) ihracın tutarı 2 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. Söz konusu ihraç tutarı 21 Şubat'ta hesaplara girecek.

İhraca toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Kira sertifikasının yüzde 47'si Orta Doğu, yüzde 30'u Birleşik Krallık, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8'i ABD, yüzde 1'i Türkiye ve yüzde 5'i Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5,4 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası

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