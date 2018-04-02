FİNANS

Kira yardımı alamadılar, Raci Şaşmaz hakkında suç duyurusunda bulundular

02 Nisan 2018 13:59

Arsalarını Raci Şaşmaz'ın şirketine veren vatandaşlar, kira yardımlarının kesildiği iddiasıyla ünlü isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kira yardımı alamadılar, Raci Şaşmaz hakkında suç duyurusunda bulundular

 Arsalarını bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı olan Raci Şaşmaz'ın şirketi Pana Yapı'nın sahibi olduğunu Selimoğlu inşaat'a teslim eden vatandaşlar firma hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Mağdur olduğunu iddia eden vatandaşlardan Engin Akgüzel kendisi gibi 100 kişinin daha suç duyurusunda bulunduğunu söylüyor.

 
Firma sahibine ulaşamadıklarını ve daha önce sözleşme imzaladıkları ofislerinin kapandığını iddia eden arsa sahibi Akgüzel, "Biz arsalarını Pana Yapı'ya teslim eden kişiler olarak firma hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ben arsamı verirken 1 yıllık kirayı önden teslim aldım. Diğer arkadaşlarımın anlattığına göre onlarda öyle almışlar. Ancak şuan ne ödeme yapılıyor ne de konuşacak birini bulabiliyoruz" şeklinde konuştu.
 
"MUHATAP ARADIK BULAMADIK"
 
"Biz günlerce muhatap aradık ancak bulamadık" diyen Akgüzel, "Firma şuan Raci Şaşmaz'nın çaycısının üzerine gözüküyor. Biz mağdur olduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Burada 320 kişinin arsası var. 100'ü aşkın kişi de suç duyurusunda bulundu. Ayrıca çaycısı da eskiden dizilerde figüran olarak oynuyormuş" dedi.
 
ŞAŞMAZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ
 
Selimoğlu İnşaat'ın sahibi Raci Şaşmaz yaptığı açıklamada devraldığı şirketin eski yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Şaşmaz eski yöneticilerin nitelikli dolandırıcılık suçu işlediklerini iddia ederken mağduriyetlerin giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.
 
İşte Şaşmaz'ın açıklamasının tamamı:
 
Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır. Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum.
 
Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projeleri yapan ve 2,5 yıl boyunca finansal yatırımcılarından olduğum bu şirketin yöneticilerinin suistimalinin tespit ve detaylandırılması altı ay süren yoğun hukuki ve mali incelemeler sonucu ancak oluşturulabilmiştir. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık ve yasal gereğinin yapılmasını talep ettik.
 
Şüphelilerin İstanbul-Fikirtepe'de bir takım ada temsilcileri ile birlikte bu defa yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular da tespit etmiş bulunmaktayız. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum. Şüphelilerce, tüm hukuksuz eylemlere ve arsa sahiplerinin manipule edilerek şahsım ve konuyla hiçbir ilişkisi bulunmayan şirketlerimin hedef gösterilmeye çalışılmasına rağmen , taahhütlerin yerine getirilebilmesi için tarafımdan gereken tüm özveri hukuksal çerçevede yapılacaktır; Aldığımız önlemler ve çalışmalarımız, kullanılan ismimizin insanların güvenini nekadar hakettiğini bir kez daha ortaya koyacaktır.
 
(Kaynak: Sözcü)
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